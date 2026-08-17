Tragedie în această dimineață, în orașul Comănești, județul Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 10:42

Tragedie în această dimineață, în orașul Comănești. Două femei, de 67 și 63 de ani, au fost găsite decedate într-un imobil, după ce ar fi fost înjunghiate de un bărbat de 66 de ani. Acesta ar fi încercat ulterior să își pună capăt zilelor.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Comănești au fost sesizați luni, 17 august, în jurul orei 08:00, de o femeie de 62 de ani, care a anunțat că un bărbat de 66 de ani și-ar fi înjunghiat soția și cumnata, în locuința în care acestea se aflau.

La fața locului a fost mobilizată o echipă complexă de cercetare, formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști, coordonată de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Din primele cercetări efectuate de anchetatori rezultă că bărbatul, în vârstă de 66 de ani, și-ar fi atacat soția, de 67 de ani, și cumnata, de 63 de ani, cu un cuțit. Ulterior, acesta ar fi încercat să își ia viața.

Cele două femei au fost găsite decedate. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, fiind supravegheat de polițiști.

Un aspect important în anchetă este că, potrivit verificărilor efectuate de polițiști, niciuna dintre persoanele implicate nu figura în evidențele Poliției cu un istoric privind acte de violență domestică.

Cazul este anchetat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Cercetările sunt efectuate într-un dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de omor calificat, urmând ca anchetatorii să stabilească exact împrejurările și mobilul tragediei.

Ancheta este în desfășurare.

Radio Iași/Gabriel Pop/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro