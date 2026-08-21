Bacău: Un bătrân a fost accidentat mortal de un tren

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 08:53

Un bătrân în vârstă de 80 de ani a murit după ce a fost accidentat de un tren în municipiul Bacău, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

La faţa locului au intervenit pompieri, cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi poliţişti.

‘În seara zilei de 20 august, pompierii băcăuani au fost solicitaţi să intervină în municipiul Bacău, pe strada Garofiţei, în urma unui accident feroviar în care o persoană ar fi fost lovită de tren. (…) La sosirea echipajelor de intervenţie, a fost identificat un bărbat, în vârstă de aproximativ 80 de ani, care nu prezenta semne vitale’, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de ucidere din culpă. AGERPRES