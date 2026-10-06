Bacău: Un bărbat a decedat după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el

Foto: isu

Un bărbat care efectua, marţi, lucrări de săpături în localitatea Pustiana – comuna Pârjol, a decedat după ce un mal de pământ s-a surpat peste el, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

La faţa locului au intervenit pompierii cu un camion cu echipament pentru stabilizarea malurilor şi o autospecială de descarcerare şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.

‘Pompierii au acţionat pentru îndepărtarea pământului şi extragerea persoanei surprinse sub malul surpat. Din nefericire, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 52 de ani, nu prezenta semne vitale, decesul fiind declarat de către personalul medical’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

Cazul a fost preluat de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă dar şi de un procuror criminalist care efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de ucidere din culpă.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)