Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (UPDATE) Iași: Primarul Mihai Chirica, inculpat în Dosarul „Păcura”

(UPDATE) Iași: Primarul Mihai Chirica, inculpat în Dosarul „Păcura”

(UPDATE) Iași: Primarul Mihai Chirica, inculpat în Dosarul „Păcura”
6 octombrie 2026, 15:05

UPDATE – Primarul Iașului, Mihai Chirica, a devenit inculpat în dosarul „Păcura”, în care se investighează dispariția unei cantități importante de combustibil din rezerva de stat.

Informația a fost confirmată, oficial, astăzi, de DNA Iași.

Anterior, edilul fusese audiat de mai multe ori în calitate de martor.

Dosarul vizează modul în care au fost gestionate rezervele de stat de combustibil depozitate la CET II Holboca și, ulterior, plata în valoare de două milioane de lei, făcută de municipalitatea ieșeană către Administrația Rezervelor de Stat pentru o cantitate de 500 de tone de păcură care nu mai exista în stoc.

Procurorii anticorupție anchetează cine a știut de lipsa din gestiune, cine a întocmit documentația și cum a fost acoperit prejudiciul.

În acest caz, procurorii au audiat și alți angajați din diferite servicii ale Primăriei Iași.

Are detalii redactorul nostru, Constantin Mihai:

(Radio Iași)

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost chemat, astăzi, din nou la audieri, în Dosarul „Păcura”.

Potrivit unor surse judiciare, citate de presa locală, acestuia i s-ar fi schimbat încadrarea, însă, la ieșirea de la sediul DNA Iași, edilul a precizat că dosarul a fost pus în mișcare și că nu s-a schimbat nimic față de situațiile precedente.

DNA nu s-a pronunțat, oficial, asupra inculpării.

Dosarul vizează modul în care au fost gestionate rezervele de stat de combustibil depozitate la CET II Holboca și, ulterior, plata în valoare de două milioane de lei, făcută de municipalitatea ieșeană către Administrația Rezervelor de Stat pentru o cantitate de 500 de tone de păcură care nu mai exista în stoc.

Procurorii anticorupție anchetează cine a decis scoaterea repsectivei cantități din rezerva de stat și cine a întocmit documentația.

 Reamintim că în data  de 27 mai, anul curent, DNA Iași a ridicat documente de la Primărie și de la sediul Societății Termo Service. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu
Prim plan marți, 6 octombrie 2026, 12:31

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcţia de...

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul pentru desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu
Bacău: Furnizarea apei, oprită miercuri, în mai multe blocuri de pe străzile Unirii și 9 Mai
Prim plan marți, 6 octombrie 2026, 11:35

Bacău: Furnizarea apei, oprită miercuri, în mai multe blocuri de pe străzile Unirii și 9 Mai

Compania Regională de Apă Bacău anunță sistarea furnizării apei potabile miercuri, 7 octombrie 2026, între orele 08:00 și 16:00, pentru...

Bacău: Furnizarea apei, oprită miercuri, în mai multe blocuri de pe străzile Unirii și 9 Mai
Bacău: Spitalul din Buhuşi devine centru regional de screening pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar
Prim plan marți, 6 octombrie 2026, 11:30

Bacău: Spitalul din Buhuşi devine centru regional de screening pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar

Spitalul ‘Prof. Dr. Eduard Apetrei’ din Buhuşi devine timp de trei ani centru de screening al cancerului pulmonar, în regiunea...

Bacău: Spitalul din Buhuşi devine centru regional de screening pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar
Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier
Prim plan marți, 6 octombrie 2026, 10:39

Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier

Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier. Partidele au anunţat că vor...

Reacţiile pe scena politică au apărut imediat după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier
Prim plan marți, 6 octombrie 2026, 10:30

(AUDIO) 100 de apartamente noi, pregătite pentru repartizare în Vaslui

O sută de apartamente noi sunt gata pentru a fi repartizate unor familii și persoane care au nevoie de o locuință, în Vaslui. Vor fi luate în...

(AUDIO) 100 de apartamente noi, pregătite pentru repartizare în Vaslui
Prim plan marți, 6 octombrie 2026, 10:15

(AUDIO) 44 de apartamente construite prin PNRR, date în folosință în orașul Flămânzi

În județul Botoșani, 44 de apartamente construite prin PNRR urmează să fie date în folosință de Primăria orașului Flămânzi. Locuințele...

(AUDIO) 44 de apartamente construite prin PNRR, date în folosință în orașul Flămânzi
Prim plan marți, 6 octombrie 2026, 10:00

(AUDIO) În județul Vaslui sunt mai mulți pensionari decât salariați

În primul trimestru al acestui an erau înregistrați aproximativ 80 de mii de pensionari și aproape 60 de mii de salariați, potrivit datelor...

(AUDIO) În județul Vaslui sunt mai mulți pensionari decât salariați
Prim plan marți, 6 octombrie 2026, 07:52

Nicuşor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier, după consultările de la Cotroceni cu toate partidele...

Nicuşor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier