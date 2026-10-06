(UPDATE) Iași: Primarul Mihai Chirica, inculpat în Dosarul „Păcura”

UPDATE – Primarul Iașului, Mihai Chirica, a devenit inculpat în dosarul „Păcura”, în care se investighează dispariția unei cantități importante de combustibil din rezerva de stat.

Informația a fost confirmată, oficial, astăzi, de DNA Iași.

Anterior, edilul fusese audiat de mai multe ori în calitate de martor.

Dosarul vizează modul în care au fost gestionate rezervele de stat de combustibil depozitate la CET II Holboca și, ulterior, plata în valoare de două milioane de lei, făcută de municipalitatea ieșeană către Administrația Rezervelor de Stat pentru o cantitate de 500 de tone de păcură care nu mai exista în stoc.

Procurorii anticorupție anchetează cine a știut de lipsa din gestiune, cine a întocmit documentația și cum a fost acoperit prejudiciul.

În acest caz, procurorii au audiat și alți angajați din diferite servicii ale Primăriei Iași.

Are detalii redactorul nostru, Constantin Mihai:

(Radio Iași)

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost chemat, astăzi, din nou la audieri, în Dosarul „Păcura”.

Potrivit unor surse judiciare, citate de presa locală, acestuia i s-ar fi schimbat încadrarea, însă, la ieșirea de la sediul DNA Iași, edilul a precizat că dosarul a fost pus în mișcare și că nu s-a schimbat nimic față de situațiile precedente.

DNA nu s-a pronunțat, oficial, asupra inculpării.

Dosarul vizează modul în care au fost gestionate rezervele de stat de combustibil depozitate la CET II Holboca și, ulterior, plata în valoare de două milioane de lei, făcută de municipalitatea ieșeană către Administrația Rezervelor de Stat pentru o cantitate de 500 de tone de păcură care nu mai exista în stoc.

Procurorii anticorupție anchetează cine a decis scoaterea repsectivei cantități din rezerva de stat și cine a întocmit documentația.

Reamintim că în data de 27 mai, anul curent, DNA Iași a ridicat documente de la Primărie și de la sediul Societății Termo Service. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)