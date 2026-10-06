(AUDIO) Iași, 6 octombrie, de la 18:30, Concert extraordinar în cadrul Festivalului Internațional pentru Publicul Tânăr

𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐒̦𝐈 𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐀 | 𝐅𝐈𝐓𝐏𝐓𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟔 - 📍 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐚̆ 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐚̆ „𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐄𝐦𝐢𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮” – 𝐀𝐮𝐥𝐚 O seară dedicată muzicii clasice, într-un spațiu cu o atmosferă aparte. ✨ 🎹 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑠̦ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎 (𝑁𝑜𝑟𝑣𝑒𝑔𝑖𝑎) – 𝑝𝑖𝑎𝑛 🎼 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑟𝑒𝑐𝑖𝑢𝑐 (𝐷𝑎𝑛𝑒𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎) – 𝑜𝑏𝑜𝑖 Vă invităm la un concert cameral de 60 de minute, în care sensibilitatea pianului se întâlnește cu sonoritatea caldă și expresivă a oboiului.

Publicat de dvlad, 6 octombrie 2026, 16:55



Pianistul Dragoș Andrei Cantea s-a aflat la Concertul Ansamblului Violoncellissimo cu o seară înainte de acest concert. Printre proiectele diverse, dintre care Festivalul Classix din luna februarie rămâne cel mai spectaculos, Dragoș a revenit acasă la Iași pentru acest concert în care se află pentru prima oară în duo alături de oboista Felicia Greciuc, deși cei doi s-au intersectat în Cvintetul V Coloris, cel mai recent pe scena Ateneului Român.

Recitalul descrie un traseu, nu o metaforă. Strada este locul unde societatea își produce evenimentele și, adesea, locul unde muzica își găsește pretextul.

Camera este celălalt capăt al aceluiași drum. Evenimentul public ajunge la câțiva metri de ascultător, la un singur instrument sau la un grup mic, unde nu mai există distanță de scenă și nici mediere.

Programul concertului include compoziții de Leoš Janáček, Heitor Villa-Lobos, Robert Schumann, Harald Sæverud, Ennio Morricone, Benjamin Britten, Carl Nielsen, Alessandro Marcello, Béla Bartók

fELICIA gRECIU, OBOIFELICIA GRECIUC: Un parcurs unic în lumea muzicii clasice

Muzica a fost prezentă în viața mea dintotdeauna, deși drumul meu către muzica clasică nu a fost unul convențional. Prima mea legătură cu muzica a fost prin intermediul tradițiilor folclorice românești, o lume bogată în ritm și narațiune. Abia mai târziu, în anii de liceu, am început să privesc oboiul nu doar ca pe un instrument pe care îl cântam, ci ca pe o adevărată voce artistică – una capabilă să-mi modeleze viitorul. Această conștientizare a marcat un punct de cotitură în care muzica a devenit mai mult decât o pasiune; a devenit însăși calea mea.

Din România către lume. De atunci, cariera mea m-a purtat prin Europa și dincolo de granițele ei, oferindu-mi oportunitatea de a ocupa poziții de solist la oboi în cadrul unor ansambluri precum:

– Orchestra Regală Daneză (din 2019, poziție permanentă) – una dintre cele mai vechi orchestre din lume, cu o istorie ce datează din 1448.

– Esbjerg Ensemble, Danemarca

– Orchestra Simfonică din Islanda

– Filarmonica „George Enescu”, România

Am avut privilegiul de a concerta în cadrul unor evenimente prestigioase, precum Festivalul „George Enescu”, și pe scene din Danemarca, Germania și întreaga Europă, dar și în Coreea de Sud, Rusia și Taiwan. Am evoluat într-o gamă variată de contexte muzicale – de la muzică simfonică și de cameră până la operă, balet și muzică contemporană – explorând constant noi perspective artistice.

DRAGOȘ ANDREI CANTEA este un pianist de concert și antreprenor cultural român, iar din 2024 ocupă funcția de atașat cultural în cadrul Ambasadei României în Norvegia. EstefELICIA gRECIU, OBOIfondatorul DAC Music Performance din Oslo (din 2017) și cofondator și director artistic al Festivalului Classix (din 2020).

În 2025, s-a alăturat instituției The New School (Mannes College of Performing Arts) din New York în calitate de bursier Fulbright, consolidându-și astfel activitatea în domeniul inițiativelor culturale transatlantice.

Ca interpret, Dragoș desfășoară o carieră internațională activă, în special în Europa și America de Nord. A concertat ca solist alături de orchestre importante din România și ansambluri din Marea Britanie, colaborând cu dirijori precum Pawel Kapuła, Ovidiu Bălan, Fergus MacAlpine, Theo Wolters, Stefan Geiger și Cristian Mandeal. Printre partenerii săi de muzică de cameră în cadrul diverselor festivaluri s-au numărat violoniștii Hyeyoon Park, Sarah Nemtanu și Sini Simonen, precum și violonceliștii Benedict Kloeckner și Wen-Sinn Yang.

În 2024, a publicat volumul *The Complete Piano Works of Leoš Janáček. Transcendence through Programmatism*, iar din 2023 deține titlul de consilier onorific al Ministerului Culturii din România. Parcursul său academic a inclus studii la Academia Norvegiană de Muzică, la clasele lui Håvard Gimse și Kathryn Stott, finalizate cu o teză despre naționalismul în muzică – văzut ca instrument artistic și diplomatic pentru înțelegerea reciprocă a valorilor comune.

Anterior, a absolvit toate cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat) la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, studiind timp de 18 ani (1999–2017) sub îndrumarea profesoarei Ioana Stănescu. Această colaborare i-a permis să obțină numeroase distincții, inclusiv premii naționale, și să concerteze alături de ansambluri de prestigiu din România. Cercetarea sa doctorală a fost coordonată de maestrul Dan Prelipcean, violoncelistul Cvartetului VOCES. Dragoș Cantea a beneficiat de mai multe burse, printre care Roche Continents (2018), Act in Art (2019) și programul „Rising Leaders” al Ambasadei SUA în Norvegia.

Din 2019, acesta activează ca lector invitat la Universitatea de Științe Aplicate din Vaasa (Finlanda).

În calitate de antreprenor cultural, Dragoș a coordonat și a participat ca partener la proiecte de amploare susținute de Consiliul Artelor din Norvegia, programul Europa Creativă, Granturile SEE/Norvegia și entități private precum Telenor, Nordea sau DNB Sparebankstiftelsen.

În prezent, Dragoș continuă să construiască punți culturale între România, Norvegia și restul lumii, dedicându-se în egală măsură rolurilor sale de interpret, cercetător și diplomat cultural. Activitatea sa explorează constant intersecția dintre muzică, dialog și valorile umaniste.