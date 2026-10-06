Secretar de stat în Min. Energiei: Preţuri record la electricitate, dacă situaţia din Orientul Mijlociu se prelungeşte

România va fi influenţată de creşterea preţurilor la electricitate de pe piaţa europeană, unde sunt aşteptate niveluri record dacă situaţia din Orientul Mijlociu se prelungeşte şi Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, a declarat marţi Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

‘Aşa cum a avertizat şi comisarul pentru Energie, cum există dezbateri publice în marile ţări europene şi la noi în ţară, ne aşteptăm la preţuri record la electricitate din cauza preţului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, Strâmtoarea Ormuz, pentru că, dacă strâmtoarea se va deschide, se aşteaptă un impact spectaculos de scădere a preţurilor la gazul natural şi la combustibil, adică inclusiv la benzină, motorină. Dar, dacă situaţia se prelungeşte în Orientul Mijlociu şi strâmtoarea rămâne închisă, ne aşteptăm la preţuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situaţia cu închiderea Cernavodă. Suntem în contact şi cu principalii furnizori de electricitate. Nici domniile lor, care au toate datele şi îşi fac calculele în fiecare zi, nu pot în acest moment să prevadă cum vor arăta ofertele săptămânilor şi lunilor următoare către populaţie şi către marii consumatori’, a declarat Cristian Buşoi, într-o conferinţă de presă, după încheierea Comandamentului Energetic.

Potrivit acestuia, la nivel european nu există o estimare exactă privind nivelul la care ar putea ajunge preţurile.

‘Nici măcar la nivel european, la discuţia miniştrilor Energiei, nu s-a venit cu un calcul. Se vorbeşte de un trend îngrijorător. Ne uităm la bursa TTF (Title Transfer Facility, n.r.), care are valori record la preţul gazului natural, ne uităm la preţurile futures de la sfârşitul acestui an, primăvara anului următor. Ne uităm la situaţia depozitelor de gaz din Uniunea Europeană, care sunt sub media anilor trecuţi, mai ales în Germania, marele consumator de gaz natural, mai ales pentru industrie, nu neapărat pentru producţia de electricitate’, a adăugat Buşoi.

El spune că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere energetic şi a subliniat că situaţia generată de debitele scăzute ale Dunării şi închiderea reactoarelor de la Cernavodă se prelungeşte neaşteptat de mult.

‘Suntem în cea mai dificilă şi provocatoare situaţie din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanţei, perioada de debite scăzute ale Dunării şi de nivel scăzut în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară. Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite şi afectează semnificativ producţia Hidroelectrica. Această situaţie se prelungeşte neaşteptat de mult’, a explicat secretarul de stat.

Acesta a precizat că, cel puţin pentru următoarele zece zile, prognozele meteorologice arată că debitele Dunării vor fi la niveluri minime istorice, la intrarea în ţară.

‘Cel puţin la Cernavodă, în ultimele 24 de ore, nivelul a scăzut semnificativ. Asta înseamnă că, cel puţin până în data de 15 octombrie, suntem în imposibilitatea de a redeschide Unitatea 1 şi 2 de la Cernavodă, sau 1 sau 2. Vor decide specialiştii dacă se vor redeschide pe rând sau va fi posibil tehnic să se redeschidă ambele, în acelaşi timp. Vestea bună este că situaţia regională este stabilă, nu mai există acea presiune pe importuri din Ungaria, în toate celelalte ţări din regiune’, a precizat Buşoi.

El a adăugat că unităţile pe gaz natural merg la capacitate maximă.

‘Evident, mai sunt mici perioade de mentenanţe, aşa cum se întâmplă acum la Iernutul vechi, dar acestea sunt programate, sunt luate în calcul. De asemenea, la Complexul Energetic Oltenia, joi se va redeschide Turceni. Vor continua să meargă cu trei unităţi în paralel, ceea ce din punct de vedere al adecvanţei este foarte în regulă. Avem zile în care ne ajută foarte mult energia eoliană. Avem zile în care, din păcate, lucrul acesta nu se întâmplă. Şi atunci, în orele de vârf, apelăm la importuri, care cel puţin în ultimele zile şi în unele din zilele lunii octombrie, pe prognozele prezentate astăzi, vor atinge maxime istorice în jurul de 3.500 de megawaţi. Vorbesc de orele de vârf şi în principal în jurul orei 21:00. În timpul zilei nu avem nici cea mai mică problemă cu asigurarea consumului din producţia internă’, a subliniat oficialul din Energie.

El a spus, în context, că România nu se află, în acest moment, în situaţia de a face limitări de consum pentru marii consumatori industriali, nici măcar la orele de seară.

Întrebat dacă statul român pierde prin schema de plafonare a tarifelor la energie, Buşoi a explicat faptul că ‘preţul reglementat pentru consumatorii casnici şi pentru sistemele centralizate de termoficare asigură acestor consumatori un preţ decent pentru iarnă’.

‘România a luat decizia corectă şi ne-am făcut înţeleşi, la nivelul Uniunii Europene, chiar dacă acest gen de măsuri nu sunt foarte compatibile uneori cu filosofia şi paradigma europeană de a lăsa piaţa liberă să decidă. Cel puţin pentru un an, până la sfârşitul lunii martie, să avem această măsură de sprijin, mai ales că avem gaz din producţia internă’, a afirmat Cristian Buşoi.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)