Iaşi: Peste 300.000 de persoane sunt aşteptate să ajungă în pelerinaj la Catedrala Mitropolitană de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2026, 13:11

Peste 300.000 de persoane sunt aşteptate să ajungă la Iaşi în pelerinaj la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este prăznuit în calendarul creştin ortodox pe 14 octombrie.

În timpul pelerinajului, care se va desfăşura la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în perioada 8 – 15 octombrie, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va asigura, alături de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, măsurile de ordine şi siguranţă publică.

‘Cu ocazia acestui eveniment religios, organizatorul estimează prezenţa a aproximativ 300.000 de persoane, perioada de afluenţă maximă a pelerinilor fiind 13-14 octombrie, când se estimează că se vor genera timpi mari de aşteptare’, transmit reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

Aşa cum se procedează în fiecare an, pentru a evita aglomeraţia, autorităţile au realizat un culoar unic pentru accesul pelerinilor pe traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloşca- str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – strada Iancu Bacalu – Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Dacă va fi cazul, culoarul unic va continua pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe toată perioada desfăşurării manifestărilor religioase care se desfăşoară în această perioadă la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, preoţi, voluntari şi forţe de ordine vor fi prezenţi în zonele de deplasare ale pelerinilor pentru a oferi sprijin şi îndrumare.

Pentru a evita producerea incidentelor, jandarmii recomandă pelerinilor să manifeste răbdare şi înţelegere faţă de măsurile luate de organizator cu privire la regulile de acces în zonele acestora şi să respecte indicaţiile forţelor de ordine.

‘Acordaţi o atenţie deosebită copiilor şi persoanelor vârstnice, aveţi grijă de bunurile personale, iar persoanele cu probleme grave de sănătate care doresc să participe la pelerinaj şi care au nevoie constantă de îngrijire medicală trebuie să se asigure că au asupra lor medicamentele necesare şi istoricul medical, pentru a-l prezenta, în cazul unor urgenţe medicale’, transmit cei de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, prin intermediul unui comunicat de presă.

Având în vedere condiţiile meteorologice, reprezentanţii Grupării de Jandarmi Bacău transmit pelerinilor să se asigure că sunt îmbrăcaţi adecvat şi au şi pelerine de vânt şi ploaie.

‘Asiguraţi-vă că, pentru perioada de aşteptare, aveţi asupra dumneavoastră apă şi produse alimentare. Pentru a vă asigura că puteţi lua legătura cu grupurile cu care călătoriţi sau cu membrii familiei, luaţi-vă măsuri ca telefonul mobil să fie încărcat’, transmit reprezentanţii Grupării.

Pentru riverani şi alte persoane care îşi desfăşoară activitatea profesională şi educaţională în interiorul zonei culoarului unic, unde accesul persoanelor este restricţionat parţial, jandarmii le recomandă să aibă asupra lor documente justificative, respectiv documente de identificare, legitimaţii de serviciu sau orice alt document care atestă necesitatea prezenţei în acea zonă.

‘Vă asigurăm că vă suntem alături în situaţia în care aveţi nevoie de sprijin, iar în acest sens echipe de dialog ale Jandarmeriei Române sunt prezente în zonă pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră. În caz de necesitate, adresaţi-vă cu încredere celui mai apropiat reprezentant al forţelor de ordine aflat în zona unde sunteţi sau apelaţi numărul de urgenţă 112’, se precizează în documentul menţionat. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)