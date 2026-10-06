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(AUDIO) La Iași este lansată inițiativa „HPV Free City”, pentru creșterea accesului la vaccinare și screening pentru prevenirea infecției cu HPV

(AUDIO) La Iași este lansată inițiativa „HPV Free City”, pentru creșterea accesului la vaccinare și screening pentru prevenirea infecției cu HPV

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2026, 12:57

La Iași este lansată, astăzi, inițiativa „HPV Free City”, menită să sprijine creșterea gradului de conștientizare și a accesului la vaccinare și screening pentru prevenirea infecției cu HPV.

România continuă să se confrunte cu o problemă importantă a bolilor asociate virusului Papiloma Uman, inclusiv cancerul de col uterin.

Datele recente privind creșterea vaccinării arată însă că există o bază puternică pentru progres.

Potrivit Registrului Electronic Național de Vaccinări, Iașul ocupă locul trei la nivel național în ceea ce privește acoperirea vaccinală, marcând o creștere în primele două trimestre ale acestui an, după cum a precizat, în matinalul de la Radio Iași, președinta Societății Române de Epidemiologie, Doina Azoicăi.

Doina Azoicăi: În principiu, Iașul se încadrează în această arie de creștere a acoperirii vaccinale. Sigur că România, de la o acoperire vaccinală foarte redusă în anii anteriori, a ajuns la o medie de 7-13% la nivel național. Evident că ne bucură această creștere a complianței populației pentru vaccinare și a acțiunilor prin care populația poate să beneficieze de vaccinarea HPV. Orice acțiune nu vine decât să încurajeze populația care poate că are întrebări, poate că așteaptă răspunsuri, iar noi, ca medici, suntem deschiși să găsim această modalitate de conlucrare cu populația.

Președinta Societății Române de Epidemiologie, Doina Azoicăi, a vorbit și despre importanța vaccinării timpurii împotriva HPV.

Doina Azoicăi: Este imperios necesar ca orice părinte să se gândească la protecția pe viitor a copilului lor între 11 și 26 de ani. Atât femeile, cât și bărbații se pot vaccina gratuit, deci compensat, după vârsta de 27 de ani până la 45 de ani. Femeile au gratuitate 50% în achiziționarea acestor vaccinuri. După 45 de ani nu este o contraindicație de vaccinare.

Inițiativa „HPV Free City”, lansată, astăzi, la Iași, aparține ZborHub Iași, în colaborare cu partenerul local Asociația FabLab.

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