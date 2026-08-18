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Bacău: Percheziţii la patru tineri care au aruncat cu pietre în sediul Poliţiei Buhuşi

Bacău: Percheziţii la patru tineri care au aruncat cu pietre în sediul Poliţiei Buhuşi

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 08:39

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău efectuează, marţi, trei percheziţii domiciliare în oraşul Buhuşi, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracţiunilor de ultraj, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

‘Din cercetări a reieşit faptul că patru tineri de 18, 19, 20, respectiv 21 de ani, toţi din oraşul Buhuşi, la data de 12 august a.c., s-au deplasat în faţa sediului Poliţiei Oraşului Buhuşi, unde au aruncat cu pietre asupra unităţii, distrugând un geam al unui autoturism aparţinând unui poliţist. Totodată, cei în cauză au provocat scandal şi au adresat injurii la adresa poliţiştilor, tulburând ordinea şi liniştea publică’, a transmis IPJ Bacău.

La percheziţii participă poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Buhuşi, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, criminalişti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Activităţile beneficiază de sprijinul jandarmilor şi sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

 

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