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Seria de conferințe „European Lectures” revine în această toamnă la Iași

Seria de conferințe „European Lectures” revine în această toamnă la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 12:10


European Lectures 2026: „Emanciparea: O misiune eșuată? Pentru ce trebuie să luptăm acum”

Seria de conferințe „European Lectures” revine în această toamnă la Iași cu cea de-a doua ediție, dedicată temei „În fața unor crize multiple: Europa la răscruce” („Facing Multiple Crises: Europe at the Crossroads”).

Prima conferință a acestei ediții va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18:00, în Sala „B. P. Hasdeu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași și va fi susținută de Dr. Lisz Hirn (Austria), filosoafă, publicistă și lector universitar la Universitatea din Viena și Universitatea Tehnică din Viena (TU Wien).

Intitulată „Emanciparea: O misiune eșuată? Pentru ce trebuie să luptăm acum” („Emancipation: Mission Failed? What We Need to Fight for Now”), conferința abordează schimbările sociale și culturale din Europa contemporană și modul în care acestea pot influența ideea de emancipare, egalitate și societate deschisă.

În cadrul conferinței, Dr. Lisz Hirn explorează tendințele de revalorizare a rolurilor și modelelor tradiționale, asociate cu conformismul și cu o imagine a societății inspirată din anii ’50 – un model în care viața de familie primează în fața carierei, iar rolul tradițional de mamă devine central în raport cu cel profesional.

Această evoluție nu accentuează doar inegalitățile dintre femei și bărbați. Filosoafa austriacă analizează consecințele acestei tendințe globale asupra societăților deschise și democratice și propune perspective pentru o mai bună înțelegere a acestor transformări și a implicațiilor lor.

 

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași și Forumul Cultural Austriac București, în parteneriat cu Biblioteca Austria, cu sprijinul Goethe-Institut.

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile. Evenimentul se va desfășura în limba engleză, cu traducere simultană în limba română.

Despre seria „European Lectures”

După prima ediție, organizată în 2025 și dedicată „Valorilor europene”, seria „European Lectures” continuă în această toamnă cu tema „Facing Multiple Crises: Europe at the Crossroads”.

Noua ediție propune o serie de întâlniri cu filosofi, politologi, sociologi, artiști și specialiști din diferite țări europene, care vor aborda provocările cu care se confruntă Europa: războiul, transformările geopolitice și economice, schimbările sociale, presiunile asupra democrației și incertitudinile privind viitorul proiectului european. Seria își propune să creeze un spațiu de reflecție și dialog asupra acestor transformări și asupra capacității societăților europene de a le face față.

Conferințele din cadrul ediției 2026 se desfășoară în perioada 9 octombrie – 4 noiembrie 2026, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

PROGRAMUL EDIȚIEI 2026:

  • 9 octombrie 2026 | 18:00

Dr. Lisz Hirn (Austria)
Tema: Emancipation: Mission Failed? What We Need to Fight for Now
(Emanciparea: O misiune eșuată? Pentru ce trebuie să luptăm acum)
Instituție parteneră: Forumul Cultural Austriac București, Biblioteca Austria

  • 29 octombrie 2026 | 18:00

Prof. Dr. Rico Behrens (Germania)
Tema: Beyond Extremism: Anti-Democratic Shifts and the Role of Civic Education
(Dincolo de extremism: Derive antidemocratice și rolul educației civice)

  • 4 noiembrie 2026 | 18:00

Dr. Laura Luciani (Italia)
Tema: Security for whom? Rethinking Europe’s “geopolitical turn” in times of crisis
(Securitate pentru cine? Reevaluarea „turnurii geopolitice” a Europei în vremuri de criză)

 

 

 

 

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