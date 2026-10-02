Turneul Național Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo ajunge luni, 5 octombrie, la Opera din Iași, într-o ediție dedicată violoncelistului Marin Cazacu la 70 de ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 12:00

Turneul Național Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo ajunge luni, 5 octombrie, ora 18:30, la Opera Națională Română din Iași. Este al treilea concert al ediției a 8-a, după cele de la Constanța (27 septembrie) și Râmnicu Vâlcea (28 septembrie).

Ultimele bilete disponibile pot fi achiziționate online de aici: https://www.operaiasi.ro/ticketsys-event/clasic-la-puterea-a-treia/

Ediția din acest an este dedicată violoncelistului Marin Cazacu, care a împlinit 70 de ani pe 30 septembrie. Marin Cazacu este inițiatorul ansamblului, profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București și directorul Filarmonicii George Enescu. Ansamblul s-a format din actuali și foști studenți ai săi și a susținut primul turneu național în 2019.

Programul ediției traversează muzica de la baroc la contemporan, în aranjamente scrise special pentru ansamblu. Sunt incluse lucrări de Constantin Dimitrescu, David Popper și Astor Piazzolla, alături de teme din repertoriul internațional. Formula standard a ansamblului are 14 violonceliști, dar poate varia între patru și o sută de instrumente, în funcție de eveniment.

După Iași, turneul continuă la Bistrița (10 octombrie), Gilău (11 octombrie), Deva (18 octombrie), Slobozia (1 noiembrie) și București, la Ateneul Român (8 noiembrie). Seria se încheie la Roma, la Palazzo Barberini, pe 23 noiembrie.

Concertul de la Ateneul Român din 8 noiembrie marchează, prin tradiție, finalul turneului național. Concertul de la Roma, dedicat Zilei Naționale a României, continuă prezența ansamblului în Europa și extinde turneul dincolo de granițele țării.

Despre ansamblul Violoncellissimo

Ansamblul Violoncellissimo a fost format la inițiativa lui Marin Cazacu din actuali și foști studenți ai săi, funcționează de peste trei decenii și a susținut primul turneu național în 2019. Formula ansamblului variază între patru și o sută de violoncele, în funcție de eveniment, cu o formulă standard de 14 muzicieni. Repertoriul traversează barocul, muzica clasică, jazzul și aranjamente contemporane, incluzând teme adaptate special pentru formație.

În cei opt ani de turneu, prezențele internaționale ale ansamblului au inclus concerte la Sala UNESCO din Paris, la Expo 2020 Dubai, la Expo 2025 Osaka, precum și la Madrid, Barcelona, Bruxelles, Washington și Praga.

Despre Marin Cazacu

Marin Cazacu s-a născut pe 30 septembrie 1956 și a studiat violoncelul la Liceul de muzică „Dinu Lipatti” din București, apoi la Conservatorul de Stat „Ciprian Porumbescu”, în clasele profesorilor Serafim Antropov și Aurel Niculescu. Laureat al concursurilor internaționale de la Geneva, Markneukirchen, Leipzig, Bologna și Belgrad, este din 1983 solist concertist al Filarmonicii George Enescu și profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București. A concertat pe trei continente, sub bagheta unor dirijori precum Ghennadi Rojdestvenski, Cristian Mandeal sau Horia Andreescu, și cântă pe un violoncel Lorenzo Ventapane (1820). Alături de activitatea sa interpretativă, Marin Cazacu a fondat în 1999 Festivalul Internațional „Enescu și muzica lumii” de la Sinaia și a inițiat proiectul Orchestrelor Naționale de Tineret ale României.

Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo este un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.

ITINERAR 2026

MARIN CAZACU – 70

21 august, ora 19 – Sinaia, Sala Casino, avanpremieră în Festivalul „Enescu şi Muzica lumii”

27 septembrie, ora 19 – Constanţa, Colegiul Național de Arte „Regina Maria”

28 septembrie, ora 19 – Râmnicu Vâlcea, Sala Filarmonicii

5 octombrie, ora 18.30 – Iaşi, Opera Naţională Română

https://www.operaiasi.ro/ticketsys-event/clasic-la-puterea-a-treia/

10 octombrie, ora 19 – Bistriţa, Palatul culturii

https://m.iabilet.ro/bilete-bistrita-clasic-la-puterea-a-treia-violoncellissimo-131300/

11 octombrie , ora 18 – Gilău, Castelul Rákoczi-Bánffy, în Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană”

18 octombrie, ora 19 – Deva, Centrul Cultural Drăgan Muntean

1 noiembrie, ora 18 – Slobozia, Centrul Cultural Ionel Perlea, Sala Europa

8 noiembrie, ora 19 – București, Ateneul Român

https://oveit.com/hub/event/turneul-national-clasic-la-puterea-a-treia-viii-PnBANV3X

23 noiembrie, ora 19 – Roma, Palazzo Barberini

Detalii pe www.violoncellissimo.ro şi www.turneeedepoveste/violoncellissimo.ro

Spot video ediţia 2026: https://youtu.be/NC2xRQbsUGw

Filmul editiei 2025 & Violoncellissimo la Osaka 2025 :

https://www.youtube.com/watch?v=KNolldpdOXE

Filmul ediției 2024: Clasic la puterea a treia – Violoncellissimo, ediția a VI-a, 2024

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Producător: Pro Contemporania

Partener principal: BRD – Groupe Société Générale

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Partener de mobilitate: Animawings

Sponsori: Profi, Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti, YOKKO The Fashion Store

Parteneri: The Culture Club, ACTA, Fundaţia Prietenii Muzicii Serafim Antropov

Parteneri media: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Regional, Radio România Muzical, Mediatrust, România TV, Liternet, Agenţia de Carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari Digitali, www.demilioane.ro, Ordinea Zilei.

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Filarmonica Transilvania din Cluj Napoca, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul cultural George Coşbuc din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa, Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, Palatul Culturii din Iaşi, Ateneul Iaşi, Centrul cultural Ionel Perlea Ialomiţa Slobozia, Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski., Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanţa, Filarmonica din Râmnicu Vâlcea