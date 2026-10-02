Muzeul Județean Botoșani: Expoziția de pictură „Portal”

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 12:01

Intrare principală monumentală într-un edificiu, cu decorațiuni specifice diferitelor stiluri, sau treceri magice spre alte lumi, portalurile au incitat curiozitatea oamenilor din toate timpurile și nimeni nu le-a redat mai bine și nu le-a întreținut structura magică mai intens decât artiștii, fie ai cuvântului, fie ai culorilor.

„Niște artiști” și Muzeul Județean Botoșani vă invită duminică, 4 octombrie 2026, la ora 11.00, la Galeriile „Colecția de Artă” Botoșani, la vernisajul expoziției „Portal”, o incursiune în lumea pragurilor dintre interiorul și exteriorul lumii.

Expun artiștii plastici Ionela Cumpănașu, Genoveva Dolhescu și Adina Strugariu. Prezintă Laura-Maria Tocariu.

Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 3-30 octombrie 2026.