(AUDIO/FOTO) Autobuz supraetajat, introdus pe traseele din Iași, cu ocazia Hramului Sf. Parascheva

Compania de Transport Public Iași introduce, pe anumite trasee, autobuzul supraetajat, cu ocazia manifestărilor dedicate Sătrbătorilor Iașiului și a Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Vehiculul a fost achiziționat cu 150 de mii de euro, are o capacitate de 70 de locuri și dispune de sisteme de traducere în căști pentru turiști. Directorul CTP Iași, Cristian Stoica:

Directorul companiei a precizat că, dacă situația o va impune, se va recurge la suplimentarea numărului de tramvaie și autobuze existente pe trasee.

Acesta a amintit că cele mai mari probleme vor fi întâmpinate în zona Bulevardului Carol I, unde au loc lucrări pe carosabil pentru înlocuirea căii de rulare a tramvaielor, ceea ce îngreunează circulația vehiculelor.