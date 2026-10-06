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(AUDIO/FOTO) Autobuz supraetajat, introdus pe traseele din Iași, cu ocazia Hramului Sf. Parascheva
6 octombrie 2026, 17:48
Compania de Transport Public Iași introduce, pe anumite trasee, autobuzul supraetajat, cu ocazia manifestărilor dedicate Sătrbătorilor Iașiului și a Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.
Vehiculul a fost achiziționat cu 150 de mii de euro, are o capacitate de 70 de locuri și dispune de sisteme de traducere în căști pentru turiști. Directorul CTP Iași, Cristian Stoica:
Directorul companiei a precizat că, dacă situația o va impune, se va recurge la suplimentarea numărului de tramvaie și autobuze existente pe trasee.
Acesta a amintit că cele mai mari probleme vor fi întâmpinate în zona Bulevardului Carol I, unde au loc lucrări pe carosabil pentru înlocuirea căii de rulare a tramvaielor, ceea ce îngreunează circulația vehiculelor.