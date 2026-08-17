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(AUDIO/FOTO) Un elev din Iași a strălucit la Olimpiada Internațională de Geografie. Mihai Macsim a cucerit medalia de argint

(AUDIO/FOTO) Un elev din Iași a strălucit la Olimpiada Internațională de Geografie. Mihai Macsim a cucerit medalia de argint

Publicat de andreeadaraban, 17 august 2026, 14:33

Un elev din Iași a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie, desfășurată la Istanbul, în perioada 11-17 august. Este vorba despre Mihai Macsim, elev în clasa  XII-a  la Colegiul Național „Costache Negruzzi”.

Într-o declarație în exclusivitate pentru postul nostru de radio, Mihai Macsim a spus că reușita sa reprezintă încununarea muncii depuse pe parcursul liceului și a perseverenței de care a dat dovadă în acești ani:  ”Pentru mine, această medalie reprezintă un vis devenit realitate, pentru că reprezintă o încununare a celor patru ani de participări constante la Olimpiada Națională de Geografie, a celor multe ore în care m-am dedicat acestui subiect, a muncii susținute din partea profesorilor, a suportului părinților, iar  importanța acestei medalii  se reflectă în foarte multe direcții. Presupun că cea mai importantă este faptul că pot fi admis la multe facultăți în România fără a fi nevoit să dau examenul de admitere, ceea ce-mi facilitează foarte mult parcursul academic și sunt foarte bucuros în acest sens. Pentru aceasta m-am pregătit aproximativ 2-3 ani, în care am învățat aproape zilnic, foarte multe ore pe zi și cred că medalia aceasta este datorată acestei munci constante și a perseverenței.”

 La rândul său, profesoara Mihaela Cornelia Fiscutean, de la Colegiul Național Iași, unul dintre coordonatorii lotului României la Olimpiada Internațională de Geografie, a declarat, în exclusivitate pentru Radio Iași,  că succesul obținut de România demonstrează că țara noastră rămâne competitivă la nivel mondial, în ciuda constrângerilor logistice și financiare: ”Succesul confirmă că antrenamentele intense, testările și simulările s-au bazat pe strategii potrivite. Succesul înseamnă și transformarea tinerilor în oameni rezilienți, disciplinați, capabili de a gestiona presiunea gigantică a unei competiții internaționale și de a păstra coeziunea lotului în momentele critice. Victoria olimpicilor este o împlinire profesională și personală, fiind dovada vie că potențialul uman de excepție poate fi șlefuit cu succes până la nivelul de excelență mondială. Rezultatele demonstrează că România rămâne competitivă la nivel mondial, în ciuda constrângerilor logistice sau financiare de acasă.”

Lotul României a obținut, în total,  la Olimpiada Internațională de Geografie din acest an,  două medalii de argint și două medalii de bronz, iar la competiție au participat elevi din 50 de țări. Lotul a fost coordonat de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean, de la Colegiul Național din Iași.

(Andreea Daraban/ FOTO Mihai Macsim)

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