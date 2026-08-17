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METEO: Noi coduri de caniculă și vreme instabilă

METEO: Noi coduri de caniculă și vreme instabilă

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 10:27

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 17-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 17 august, ora 10:00 – 17 august, ora 21:00;
Zonele afectate : Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat;
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 10:00 – 17 august, ora 21:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei

      Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 17-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :

 MESAJ 2/2
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 17 august, ora 23:00 – 18 august, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, vijelii, răcire accentuată
Zone afectate: conform textului

       Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni / marți) în regiunile vestice, iar marți (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40…50 km/h și local de peste 60…70 km/h, îndeosebi la munte.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ (15…20 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
Marți în vestul, centrul și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10…12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei

    Marți (18 august) vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50….70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…90 km/h.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 17-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, municipiul București

 

         Marți (18 august), în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța și în municipiul București va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maximele vor fi de 35…36 de grade.

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