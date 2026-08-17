METEO: Noi coduri de caniculă și vreme instabilă

|Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :
MESAJ 2/2
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 17 august, ora 23:00 – 18 august, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, vijelii, răcire accentuată
Zone afectate: conform textului
Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni / marți) în regiunile vestice, iar marți (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40…50 km/h și local de peste 60…70 km/h, îndeosebi la munte.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ (15…20 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
Marți în vestul, centrul și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10…12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei
Marți (18 august) vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50….70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…90 km/h.