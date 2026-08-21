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METEO: Val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale, instabilitate atmosferică

METEO: Val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale, instabilitate atmosferică

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 10:13

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 21-08-2026 Ora : 7:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 21 august, ora 10 – 24 august, ora 10
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale, instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului

    Valul de căldură se va intensifica vineri (21 august) în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice, sâmbătă (22 august) va persista, dar va diminua în intensitate, iar duminică (23 august) se va restrânge spre sudul și sud-estul țării.
Va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, vineri și sâmbătă în cea mai mare parte a țării, iar duminică în sudul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar nopțile se vor menține tropicale cu temperaturi minime în general de 19…22 de grade.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, sâmbătă (22 august) în zona de munte și pe arii restrânse în centrul, nordul și nord-estul teritoriului, iar duminică (23 august) local la munte și în sudul țării și pe alocuri în rest. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală în general de 50…55 km/h) și izolat vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă, îndeosebi în intervale scurte de timp vor fi de 10…15 l/mp, și izolat vor depăși 25 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 21 august, ora 10 – 22 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală
Zone afectate: jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei

     Vineri (21 august), în jumătatea de sud a Moldovei și în nordul, centrul și estul Munteniei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Izolat noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 21 august, ora 10 – 22 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei

     În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade, iar cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei se vor atinge 39…40 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18…22 de grade.
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 21-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 august, ora 10 – 23 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală
Zone afectate: cea mai mare parte a țării

     Sâmbătă (22 august), în cea mai mare parte a țării temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în între 33 și 37 de grade. Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în Câmpia Română. În jumătatea sudică a țării noaptea va fi tropicală, cu minime de 19… 22 de grade.

COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 22 august, ora 10 – 23 august, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală
Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași

     În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman se vor atinge 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18…22 de grade.
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