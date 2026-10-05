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DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin mesaje text

DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin mesaje text

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 octombrie 2026, 11:26

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin mesaje text.

Atacatorii se folosesc neautorizat de numele şi imaginea aplicaţiei TPARK pentru a trimite mesaje false în care anunţă presupuse datorii sau amenzi de parcare neachitate.

Mesajele sunt concepute pentru a crea urgenţă şi conţin link-uri spre site-uri clonate.

Experţii în securitate cibernetică ne recomandă să nu accesăm link-urile primite prin SMS şi să verificăm eventualele plăţi doar prin aplicaţia oficială TPARK.(Rador/ FOTO dnsc.ro)

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