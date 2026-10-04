A început sezonul de vaccinare împotriva gripei

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 octombrie 2026, 08:20 / actualizat: 4 octombrie 2026, 11:17

A început sezonul de vaccinare împotriva gripei, iar medicii atrag atenţia că odată cu răcirea vremii şi reîntoarcerea copiilor în şcoli, riscul de răspândire a virozelor creşte semnificativ.

Vaccinul antigripal poate fi obţinut din farmacii pe bază de reţetă medicală.

Persoanele vulnerabile, cum sunt copiii, gravidele, vârstnicii şi bolnavii cronic primesc vaccinul gratuit, în timp ce restul pacienţilor beneficiază de o reducere de 50%.

Administrarea se poate face fie în cabinetul medicului de familie, fie într-un centru sau farmacie autorizată.

Specialiştii spun că este de preferat ca vaccinul să fie făcut înainte de intensificarea circulaţiei virusurilor gripale.

La primele simptome de răceală, medicii ne sfătuiesc să rămânem acasă şi să evităm trimiterea copiilor în colectivităţi pentru a preveni apariţia unor focare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)