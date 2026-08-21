(AUDIO) Sindicaliștii din Educație resping noua Lege a salarizării: USLIP Iași cere refacerea proiectului

Publicat de Andreea Drilea, 21 august 2026, 11:17

Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Iași respinge categoric noul proiect al legii salarizării, propus partidelor politice de Ministerul Muncii.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a declarat, pentru postul nostru de radio, că proiectul este foarte departe de ceea ce s-a negociat în anii 2023 și 2024 cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai Ministerului Muncii.

Laviniu Lăcustă consideră că această majorare este insuficientă și spune că profesorii rămân mult în urma altor categorii profesionale: ”Dacă ar fi însă să comparăm cu varianta din 2026, varianta din mai, vă pot spune că marele efort pe care l-a făcut Ministerul Muncii în ceea ce ne privește, este egal doar cu 0,07. Suntem foarte departe de alte categorii, un exemplu simplu, un profesor cu peste 25 de ani vechime poate să ajungă la un coeficient de 3,05 în contextul în care oricum valoarea de referință a scăzut de la 4.100 la 4.000 de lei, iar intrarea în serviciu a unui judecător se face de la percentul de 3,5. Prin urmare, suntem în postura de a respinge categoric acest proiect a legii salarizării.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)