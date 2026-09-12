(AUDIO) Mormântul ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, amenajat în centrul Iașului

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2026, 11:13

Mormântul ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, va fi amenajat pe axa dintre Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” și Palatul Culturii din Iași.

Primăria a primit avizul favorabil din partea Ministerului Culturii, după o serie de dezbateri aprinse cu alte foruri locale, care propuneau ca monumentul să fie amplasat în Copou.

Primarul Mihai Chirica a declarat că speră ca toate lucrările să fie finalizate până la sfârșitul acestui an: ”Avem avizul final privind amplasarea murmântului și a monumentului dedicat lui Grigore Alexandru Ghica, chiar aici, în fața Palatului Culturii, s-a ales locul, am și semnat contractul pentru descărcări arheologice, am terminat proiectul, am prezentat comisiei naționale și comisiei zonale, am primit avizul în sfârșit, după o perioadă destul de lungă și după niște, să spunem, replici destul de contondente. Monumentul este gata, este finalizat și arată într-un mod cât se poate de frumos și sperăm că, până la sfârșit anului, să-l punem pe soclu, monumentul și sigur să facem și procesiunea de înmormântare.”

Grigore Alexandru Ghica este cel care a pus bazele reformelor legislative, agrare și de învățământ, continuate ulterior de Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul a murit la Paris în 1857, iar osemintele sale au fost repatriate în noiembrie anul trecut. În prezent, acestea se află la sediul Inspectoratului de Jandarmi din Iași, instituție pe care domnitorul a înființat-o în anul 1850.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)