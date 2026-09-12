Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iaşi: Ministrul Educaţiei, aşteptat la deschiderea anului universitar la USV

Iaşi: Ministrul Educaţiei, aşteptat la deschiderea anului universitar la USV

Iaşi: Ministrul Educaţiei, aşteptat la deschiderea anului universitar la USV

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2026, 08:52

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, este aşteptat luni, la Iaşi, pentru a lua parte la festivitatea de deschidere a noului an universitar organizată de Universitatea de Ştiinţele Vieţii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iaşi (USV).

Potrivit USV Iaşi, începând de la ora 11:00, în Aula Magna ‘Haralamb Vasiliu’ a instituţiei de învăţământ superior sunt aşteptaţi ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, oficialităţi locale, rectorii universităţilor din Iaşi, directorii colegiilor agricole, reprezentanţii staţiunilor de cercetare din regiunea Nord-Est, reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate judeţene, reprezentanţi ai mediului economic, precum şi membri ai comunităţii academice a USV Iaşi.

‘Ceremonia de deschidere va fi dedicată, în primul rând, studenţilor care păşesc pentru prima dată în universitate, dar şi performanţei academice şi investiţiilor realizate în ultima perioadă de USV Iaşi. Un moment important al festivităţii ‘Bun venit la deschiderea anului universitar 2026-2027′ îl va constitui premierea studenţilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în anul universitar anterior. Vor fi acordate premii de excelenţă şi burse ocazionale, menite să recompenseze performanţa, implicarea şi efortul depus de studenţi în pregătirea profesională’, transmite USV Iaşi, prin intermediul unui comunicat de presă.

Totodată, ca urmare a donaţiilor realizate prin testament de două personalităţi marcante ale învăţământului superior agronomic, doi studenţi ai USV Iaşi vor primi premii speciale, în valoare de câte 1.000 de euro.

Astfel, Vicol Gabriel Sebastian, student în anul al II-lea la Facultatea de Agricultură, specializarea Agricultură, va primi Premiul Prof. univ. dr. Dr. Hc. Constantin Vasilică, în valoare de 1.000 de euro.

De asemenea, Ştefania Lefter, şefă de promoţie 2026, specializarea Agricultură, va fi recompensată cu Premiul Prof. univ. dr. Petru Magazin, în valoare de 1.000 de euro.

Tradiţia premierii celor mai performanţi studenţi continuă şi prin acordarea ‘Premiului Decanului’, în valoare de 1.000 de lei, oferit de decanii facultăţilor USV Iaşi tinerilor care s-au remarcat prin rezultate academice deosebite şi implicare în activităţile universitare. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
12 septembrie – Ziua Mondială a Primului Ajutor. Crucea Roșie Română – Filiala Iași îi invită pe ieșeni să învețe o manevră care poate salva o viață în 150 de secunde
Prim plan sâmbătă, 12 septembrie 2026, 08:46

12 septembrie – Ziua Mondială a Primului Ajutor. Crucea Roșie Română – Filiala Iași îi invită pe ieșeni să învețe o manevră care poate salva o viață în 150 de secunde

Cu prilejul Zilei Mondiale a Primului Ajutor, Crucea Roșie Română – Filiala Iași organizează sâmbătă, 12 septembrie, între orele 10:30...

12 septembrie – Ziua Mondială a Primului Ajutor. Crucea Roșie Română – Filiala Iași îi invită pe ieșeni să învețe o manevră care poate salva o viață în 150 de secunde
O nouă defecțiune prelungește problemele cu furnizarea apei în Bacău
Prim plan vineri, 11 septembrie 2026, 17:00

O nouă defecțiune prelungește problemele cu furnizarea apei în Bacău

UPDATE ora 14 – Reluarea alimentării cu apă în municipiul Bacău este estimată pentru mâine, transmite Compania Regională de Apă....

O nouă defecțiune prelungește problemele cu furnizarea apei în Bacău
(AUDIO) Nou spațiu expozițional dedicat artiștilor ieșeni, inaugurat la Palatul Culturii
Prim plan vineri, 11 septembrie 2026, 15:39

(AUDIO) Nou spațiu expozițional dedicat artiștilor ieșeni, inaugurat la Palatul Culturii

Un nou spațiu expozițional dedicat artiștilor ieșeni a fost inaugurat astăzi, la Palatul Culturii din Iași! „Rotonda Artiștilor Ieșeni”...

(AUDIO) Nou spațiu expozițional dedicat artiștilor ieșeni, inaugurat la Palatul Culturii
Premieră științifică în România: Elita mondială a organelor artificiale s-a reunit  la Palatul Culturii din Iași 
Prim plan vineri, 11 septembrie 2026, 15:09

Premieră științifică în România: Elita mondială a organelor artificiale s-a reunit  la Palatul Culturii din Iași 

Iașiul găzduiește Congresul Anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale (ESAO), eveniment aflat la cea de-a 52-a ediție. Congresul...

Premieră științifică în România: Elita mondială a organelor artificiale s-a reunit  la Palatul Culturii din Iași 
Prim plan vineri, 11 septembrie 2026, 14:31

Raed Arafat, inculpat pentru contrabandă în dosarul privind achiziţionarea unui elicopter

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a fost chemat vineri la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel...

Raed Arafat, inculpat pentru contrabandă în dosarul privind achiziţionarea unui elicopter
Prim plan vineri, 11 septembrie 2026, 12:25

Apa potabilă, sistată în mai multe localități din Botoșani

Echipele Nova Apaserv Botoșani intervin astăzi, 11 septembrie, pentru remedierea unei avarii produse accidental de constructorul VALEX SERV, în...

Apa potabilă, sistată în mai multe localități din Botoșani
Prim plan vineri, 11 septembrie 2026, 11:32

(AUDIO) Toate locurile la buget de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost ocupate

Toate locurile finanțate de la buget la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost ocupate. În sesiunea din septembrie, pentru cele...

(AUDIO) Toate locurile la buget de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost ocupate
Prim plan vineri, 11 septembrie 2026, 11:17

(AUDIO) Evenimente culturale, în acest weekend, la Memorialul Ipotești

Memorialul Ipotești, Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” din Botoşani celebrează, la acest sfârșit de săptămână, Zilele...

(AUDIO) Evenimente culturale, în acest weekend, la Memorialul Ipotești