Iaşi: Ministrul Educaţiei, aşteptat la deschiderea anului universitar la USV

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2026, 08:52

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, este aşteptat luni, la Iaşi, pentru a lua parte la festivitatea de deschidere a noului an universitar organizată de Universitatea de Ştiinţele Vieţii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iaşi (USV).

Potrivit USV Iaşi, începând de la ora 11:00, în Aula Magna ‘Haralamb Vasiliu’ a instituţiei de învăţământ superior sunt aşteptaţi ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, oficialităţi locale, rectorii universităţilor din Iaşi, directorii colegiilor agricole, reprezentanţii staţiunilor de cercetare din regiunea Nord-Est, reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate judeţene, reprezentanţi ai mediului economic, precum şi membri ai comunităţii academice a USV Iaşi.

‘Ceremonia de deschidere va fi dedicată, în primul rând, studenţilor care păşesc pentru prima dată în universitate, dar şi performanţei academice şi investiţiilor realizate în ultima perioadă de USV Iaşi. Un moment important al festivităţii ‘Bun venit la deschiderea anului universitar 2026-2027′ îl va constitui premierea studenţilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în anul universitar anterior. Vor fi acordate premii de excelenţă şi burse ocazionale, menite să recompenseze performanţa, implicarea şi efortul depus de studenţi în pregătirea profesională’, transmite USV Iaşi, prin intermediul unui comunicat de presă.

Totodată, ca urmare a donaţiilor realizate prin testament de două personalităţi marcante ale învăţământului superior agronomic, doi studenţi ai USV Iaşi vor primi premii speciale, în valoare de câte 1.000 de euro.

Astfel, Vicol Gabriel Sebastian, student în anul al II-lea la Facultatea de Agricultură, specializarea Agricultură, va primi Premiul Prof. univ. dr. Dr. Hc. Constantin Vasilică, în valoare de 1.000 de euro.

De asemenea, Ştefania Lefter, şefă de promoţie 2026, specializarea Agricultură, va fi recompensată cu Premiul Prof. univ. dr. Petru Magazin, în valoare de 1.000 de euro.

Tradiţia premierii celor mai performanţi studenţi continuă şi prin acordarea ‘Premiului Decanului’, în valoare de 1.000 de lei, oferit de decanii facultăţilor USV Iaşi tinerilor care s-au remarcat prin rezultate academice deosebite şi implicare în activităţile universitare. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro