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Premieră științifică în România: Elita mondială a organelor artificiale s-a reunit  la Palatul Culturii din Iași 

Premieră științifică în România: Elita mondială a organelor artificiale s-a reunit  la Palatul Culturii din Iași 
11 septembrie 2026, 15:09

Iașiul găzduiește Congresul Anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale (ESAO), eveniment aflat la cea de-a 52-a ediție. Congresul se desfășoară până pe 12 septembrie, la Palatul Culturii.

Este pentru prima dată când congresul ESAO este organizat în România. La eveniment sunt prezenti bioingineri, medici, chirurgi și cercetători de elită din Europa, Asia, Australia și Statele Unite.

Evenimentul este organizat de Asociația Creative Life, în parteneriat Asociația Saona, Primăria Municipiului Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Congresul beneficiază, de asemenea, de sprijinul partenerilor principali Raiffeisen Bank și Scanexpert.

Tema ediției din acest an este „From Bench to Bedside and Back Again”, un concept care pune accent pe legătura dintre cercetarea de laborator și utilizarea tehnologiilor medicale în practica clinică. Ideea este ca soluțiile dezvoltate în laborator să ajungă la pacienți, iar datele și observațiile rezultate din utilizarea lor în spitale să fie folosite ulterior pentru îmbunătățirea acestor tehnologii.

Programul științific include peste 100 de lucrări, sesiuni plenare și simpozioane dedicate unora dintre cele mai avansate direcții ale bioingineriei medicale.

Printre temele abordate se numără:

* inimile artificiale totale și sistemele de asistare ventriculară, utilizate pentru susținerea pacienților cu insuficiență cardiacă severă;

* plămânii artificiali și sistemele de suport extracorporal, inclusiv tehnologii asociate ECMO;

* ingineria tisulară și medicina regenerativă, cu cercetări privind biomaterialele și grefele biologice;

* dializa și metodele de filtrare și purificare a sângelui, pentru susținerea funcțiilor renale și hepatice.

Manifestarea științifică a debutat cu Conferința youngESAO, în perioada 8–9 septembrie,in  clădirea „Nicolae Leon” a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Evenimentul este dedicat noii generații de cercetători și doctoranzi, aflați la început de carieră. Pe lângă prezentarea proiectelor de cercetare, participanții au avut ocazia să ia parte la workshopuri practice și să interacționeze cu cercetători și grupuri academice din diferite țări.

Congresul ESAO 2026 transformă astfel, pentru câteva zile, Palatul Culturii într-un spațiu în care se întâlnesc medicina, ingineria și cercetarea de vârf – cu un obiectiv cât se poate de concret: dezvoltarea unor tehnologii care să poată susține, înlocui sau chiar regenera funcțiile unor organe vitale.

(Radio Iași, Mona Tănase)

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