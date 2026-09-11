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(AUDIO) Evenimente culturale, în acest weekend, la Memorialul Ipotești

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 11:17


Memorialul Ipotești, Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” din Botoşani celebrează, la acest sfârșit de săptămână, Zilele Europene ale Patrimoniului, printr-o serie de evenimente culturale de excepție, sub egida temei naționale „Patrimoniul în pericol: Reînvie, Rezistă, Reimaginează”.

La această oră are loc lansarea albumului „Biserica familiei Eminoviciˮ, semnat de artistul Dan Isăilă. Volumul este rezultatul unui studiu desfășurat în acest an la Ipotești și oferă o perspectivă unică asupra patrimoniului iconografic local, după cum a declarat managerul Memorialului Ipoteşti, Ala Sainenco: ”Genericul acestei ediții, propus de Ministerul Culturii, Patrimoniul în Pericol, renvie. rezistă. reimaginează, reflectă nevoia urgentă de acțiune și creativitate în protejarea patrimoniului nostru comun. Memorialul Ipotești organizează în data de 11 septembrie, începând cu ora 12:00, lansarea albumului ”Biserica Familiei Eminovici”, autor Dan Isăilă. activitatea lui Dan Isăilă, pictor absolvent al secției de Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din București, cuprinde pictură de atelier și pictură bisericească, iar interesul său pentru imaginea religioasă și patrimoniul iconografic stă la baza acestui studiu dedicat Bisericii Familiei Eminovici, realizat în urma unei rezidențe de care a beneficiat în 2026 la Memorialul Ipotești.”

Evenimentele continuă mâine, de la ora 10:00, când copiii sunt așteptați în Sala Castel la o nouă ediție a cercului de lectură „Unde fugim de acasă”, dedicată „Investigațiilor literare”. Tot mâine, dar de la ora 12:00, în Bisericuța familiei Eminovici va fi vernisată o expoziție inedită de pomelnice vechi.

În plus, pe parcursul celor trei zile, vizitatorii pot urmări proiecția fotografică istorică „Chipuri de la Roșia Montană”, realizată în parteneriat cu Muzeul Mineritului.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO afiș eveniment)

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