Astăzi are loc vernisajul expoziției de pictură ”CÂND AM SIMȚIT CĂ PENTRU MINE, TU CERUL L-AI PICTAT”. Mihaela Bozariu în direct la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 09:37

Doctorița Mihaela Bozariu își deschide astăzi, la Iași, prima expoziție personală de pictură, „Când am simțit că pentru mine tu cerul l-ai pictat”.

Artista a fost astăzi la noi în studio, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Vernisajul expoziției are loc astăzi, 11 septembrie 2026, de la ora 18.00, la Centrul Internațional de Artă Contemporană Baia Turcească Iași.