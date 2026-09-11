O nouă defecțiune prelungește problemele cu furnizarea apei în Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 06:18 / actualizat: 11 septembrie 2026, 8:22

UPDATE ora 8:00 – În data de 11.09.2026, ora 4.00, au fost finalizate lucrările de reparație pe tronsonul avariat.

La reluarea manevrelor de repunere în funcțiune, compensatorul vanei a cedat.

La acest moment, echipele CRAB efectuează înlocuirea acestuia.

Timpul estimat pentu această intervenție este astăzi, 11.09.2026, ora 12.00.

Vom reveni cu amănunte. S.C. CRAB S.A.

Băcăuanii vor primi apă potabilă vineri dimineață, 11 septembrie, însă situația nu a revenit încă la normal. CRAB anunță că lucrările pentru remedierea avariei de pe conducta de aducțiune Dărmănești-Bacău sunt încă în desfășurare, iar furnizarea apei va fi făcută în intervalul 06:00-09:00, în funcție de stocurile acumulate.

Avaria de pe conducta de aducțiune apă brută Dărmănești-Bacău nu a fost încă remediată complet, însă echipele Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) continuă intervenția.

Într-un update transmis joi seară, 10 septembrie, CRAB anunță că lucrările sunt în continuare în desfășurare și că, pentru vineri, 11 septembrie 2026, furnizarea apei potabile în municipiul Bacău este programată între orele 06:00 și 09:00.

CRAB precizează că intervalul de furnizare depinde de stocurile de apă acumulate.

„În acest moment remedierea avariei este în curs de desfășurare și vă informăm că furnizarea apei potabile, pentru data de 11.09.2026, se va realiza în intervalul orar 06:00 – 09:00, în funcție de stocurile acumulate”, a transmis compania.

Avaria a apărut miercuri, la Dărmănești

Problema a apărut miercuri, 9 septembrie, în orașul Dărmănești, pe conducta de aducțiune apă brută care alimentează municipiul Bacău.

Intervenția s-a dovedit mai complicată decât o simplă reparație. Potrivit informațiilor transmise anterior de CRAB, echipele operatorului au fost nevoite să înlocuiască un tronson de conductă care s-a demufat și să realizeze elementele de ancorare din zona afectată.

Lucrările au continuat și joi, iar până la momentul ultimului update transmis de companie avaria nu era declarată remediată.

CRAB spune că va reveni cu informații pe măsură ce intervenția avansează.

Radio Iași/Gabriel Pop/FOTO Primăria Bacău