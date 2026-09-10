Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Avaria de la Dărmănești, în curs de remediere. Compania Regională de Apă Bacău estimează finalizarea lucrărilor în această noapte

(AUDIO) Avaria de la Dărmănești, în curs de remediere. Compania Regională de Apă Bacău estimează finalizarea lucrărilor în această noapte

(AUDIO) Avaria de la Dărmănești, în curs de remediere. Compania Regională de Apă Bacău estimează finalizarea lucrărilor în această noapte

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 septembrie 2026, 19:45

Avaria produsă, aseară, la rețeaua de apă din municipiul Bacău ar urma să fie remediată în cursul nopții.
Primarul Lucian Stanciu Viziteu spune că avaria s-ar fi produs pe un tronson modernizat în urmă cu aproximativ 10-11 ani, unde ar fi fost aplicate, în trecut, „soluții nu tocmai bune”.
Lucian Stanciu Viziteu: Manevrele au început de aseară. Înțeleg că spre 2-3 dimineață, reparația ar trebui să se finalizeze și apoi să se reumple conducta. Din ce ne-au transmis informal, este vorba de tronsonul modernizat acum 10-11 ani, unde s-au făcut câteva, să zicem, soluții nu tocmai bune, iar CRAB-ul (Compania Regională de Apă Bacău) va interveni să regleze acele probleme mai vechi, astfel încât să nu mai apară astfel de avarii în acea zonă. Rezerva de apă funcționează la parametrii normali și se furnizează cu un program, care ajunge la peste 85% dintre băcăuani.
(Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO Facebook Primăria Bacău)
Etichete:
METEO: Ploi și vijelii, până duminică seară, în cea mai mare parte a ţării
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 16:40

METEO: Ploi și vijelii, până duminică seară, în cea mai mare parte a ţării

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 10-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 10...

METEO: Ploi și vijelii, până duminică seară, în cea mai mare parte a ţării
Bursa de Valori Bucureşti continuă să fie la această oră în scădere pe toţi indicii
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 16:30

Bursa de Valori Bucureşti continuă să fie la această oră în scădere pe toţi indicii

Bursa de Valori Bucureşti continuă să fie la această oră în scădere pe toţi indicii. Cel principal BET, care arată evoluţia celor mai...

Bursa de Valori Bucureşti continuă să fie la această oră în scădere pe toţi indicii
APIA: 24 septembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor de ajutor pentru crescătorii de bovine şi suine
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 16:14

APIA: 24 septembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor de ajutor pentru crescătorii de bovine şi suine

Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine şi suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în anul...

APIA: 24 septembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor de ajutor pentru crescătorii de bovine şi suine
Atenţionare de călătorie MAE/ Italia – Grevă la nivel naţional în sectorul traficului aerian
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 15:31

Atenţionare de călătorie MAE/ Italia – Grevă la nivel naţional în sectorul traficului aerian

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

Atenţionare de călătorie MAE/ Italia – Grevă la nivel naţional în sectorul traficului aerian
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 14:34

(AUDIO) Iași: Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” încheie admiterea de toamnă cu toate locurile ocupate

Toate locurile scoase la concurs pentru admiterea din septembrie au fost ocupate la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”...

(AUDIO) Iași: Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” încheie admiterea de toamnă cu toate locurile ocupate
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 11:29

Preşedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, audiat ca martor la DNA Iaşi în dosarul Bogos

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan, a fost prezent, joi dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost audiat în dosarul...

Preşedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, audiat ca martor la DNA Iaşi în dosarul Bogos
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 11:27

Bacău: Alimentarea cu apă, întreruptă în mai multe zone. DN12A rămâne blocat

UPDATE 11:30 – Compania Regională de Apă Bacău a anunțat astăzi că lucrările de remediere a avariei produse la conducta magistrală de...

Bacău: Alimentarea cu apă, întreruptă în mai multe zone. DN12A rămâne blocat
Prim plan joi, 10 septembrie 2026, 08:35

Trafic blocat pe DN 12A, în Bacău, din cauza unei avarii la conducta de apă

UPDATE ora 8:00 – Traficul rutier rămâne blocat, în această dimineață, pe DN 12A, în zona km 87 – 88, județul Bacău, pe fondul...

Trafic blocat pe DN 12A, în Bacău, din cauza unei avarii la conducta de apă