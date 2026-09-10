(AUDIO) Avaria de la Dărmănești, în curs de remediere. Compania Regională de Apă Bacău estimează finalizarea lucrărilor în această noapte

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 septembrie 2026, 19:45

Avaria produsă, aseară, la rețeaua de apă din municipiul Bacău ar urma să fie remediată în cursul nopții.

Primarul Lucian Stanciu Viziteu spune că avaria s-ar fi produs pe un tronson modernizat în urmă cu aproximativ 10-11 ani, unde ar fi fost aplicate, în trecut, „soluții nu tocmai bune”.

Lucian Stanciu Viziteu: Manevrele au început de aseară. Înțeleg că spre 2-3 dimineață, reparația ar trebui să se finalizeze și apoi să se reumple conducta. Din ce ne-au transmis informal, este vorba de tronsonul modernizat acum 10-11 ani, unde s-au făcut câteva, să zicem, soluții nu tocmai bune, iar CRAB-ul (Compania Regională de Apă Bacău) va interveni să regleze acele probleme mai vechi, astfel încât să nu mai apară astfel de avarii în acea zonă. Rezerva de apă funcționează la parametrii normali și se furnizează cu un program, care ajunge la peste 85% dintre băcăuani.

(Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO Facebook Primăria Bacău)