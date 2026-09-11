Bobocii de-a IX-a au venit astăzi la radio! Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași în ”Școala Altfel”
Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 10:38
Bobocii de-a IX-a au venit astăzi la radio! Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași în Școala Altfel.
Bogdan Mereuță, reprezentantul clasei, s-a auzit la microfonul Radio România Iași, dar s-a făcut și prezența întregii clase în matinal.
Elevii clasei a IX-a A, profilul Mate-Info, Bilingv Engleză-Franceză, alături de doamna dirigintă Ana Apetrii, profesor de informatică, au fost musafirii noștri.
Aflați în programul Școala Altfel, copiii au fost curioși să afle ce se întâmplă într-un post de radio, de unde se transmit știrile, emisiunile, muzică, cum se desfășoară povestea din spatele microfoanelor și a difuzoarelor.