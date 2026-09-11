Bobocii de-a IX-a au venit astăzi la radio! Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași în ”Școala Altfel”

Astăzi are loc vernisajul expoziției de pictură ”CÂND AM SIMȚIT CĂ PENTRU MINE, TU CERUL L-AI PICTAT”. Mihaela Bozariu în direct la Radio Iași

Doctorița Mihaela Bozariu își deschide astăzi, la Iași, prima expoziție personală de pictură, „Când am simțit că pentru mine tu...