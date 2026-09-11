Guvern sau anticipate. Miza negocierilor politice

România așteaptă, în continuare, un nou premier. Președintele Nicușor Dan amână încă desemnarea unui candidat, în timp ce partidele negociază fără să reușească să construiască majoritatea de 233 de voturi necesară pentru învestirea Guvernului.

Publicat de isoreanu, 11 septembrie 2026, 10:15

România așteaptă un nou premier, dar negocierile politice sunt în impas. În timp ce partidele negociază, România se apropie de evaluarea agenției Standard & Poor’s.

Cine poate strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului? Un premier politic, un tehnocrat sau un independent? Și cât de aproape suntem de alegeri anticipate?

Despre blocajul politic de la București, mizele negocierilor și scenariile pentru viitorul Guvern discutăm, la emisiunea „Imperativ”, vineri, după știrile orei 14,00, cu jurnalista Violeta Cincu, editor-coordonator la Radio HIT și corespondent RFI, și cu prof. univ. dr. Andrei Țăranu, de la SNSPA.

Realizator: Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.