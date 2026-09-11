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Cinema Ateneu ne scoate la film și-n toamna aceasta! Andrei Giurgia, în matinal cu Adina Șuhan

Cinema Ateneu ne scoate la film și-n toamna aceasta! Andrei Giurgia, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 11:07

Omul care aduce vestea: Cinema Ateneu ne scoate la film și-n toamna aceasta! Andrei Giurgia, în matinal cu Adina Șuhan.

Pe frecvențele Radio România Iași am aflat, de la coordonatorul Cinema Ateneu, ce se întâmplă toamna aceasta pe marele ecran: de la cele mai așteptate premiere, la povești captivante care merită văzute din fotoliul de cinema!

Pe http://www.cinemaiasi.ro găsiți toate detaliile evenimentelor, dar și bilete.

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