Cinema Ateneu ne scoate la film și-n toamna aceasta! Andrei Giurgia, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 11:07

Omul care aduce vestea: Cinema Ateneu ne scoate la film și-n toamna aceasta! Andrei Giurgia, în matinal cu Adina Șuhan.

Pe frecvențele Radio România Iași am aflat, de la coordonatorul Cinema Ateneu, ce se întâmplă toamna aceasta pe marele ecran: de la cele mai așteptate premiere, la povești captivante care merită văzute din fotoliul de cinema!

Pe http://www.cinemaiasi.ro găsiți toate detaliile evenimentelor, dar și bilete.