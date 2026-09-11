(AUDIO) Toate locurile la buget de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost ocupate

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 11:32

Toate locurile finanțate de la buget la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost ocupate.

În sesiunea din septembrie, pentru cele 400 de locuri rămase libere la studiile de licență au fost declarați admiși peste 800 de candidați, la care se adaugă mai bine de o sută de tineri din Republica Moldova.

De asemenea, rectorul universității, Liviu George Maha, a precizat că s-a înregistrat un interes crescut și pentru locurile cu taxă. La masterat, pe 200 de locuri disponibile au fost admiși 300 de studenți.

Sesiunea din acest an aduce și o schimbare de tendințe în preferințele tinerilor. A crescut semnificativ interesul pentru specializările Geologie și Geografie, în timp ce Informatica nu mai este la fel de căutată ca în anii trecuți.

În topul opțiunilor de anul acesta se situează specializările Relații Internaționale și Studii Europene, Psihologie, Psihopedagogie specială și Kinetoterapie.

Rectorul universității, Liviu George Maha: ”Unele specializări mai puțin atractive în trecut și-au ocupat locurile, sunt specializări pentru care tendința nu a fost foarte pozitivă din perspectiva atractivității și acum s-a inversat. De exemplu, Geologie, ca domeniu, s-a păstrat o atractivitate mai scăzută la domeniile cu care ne-am obișnuit, dar aici, numărul de locuri rămase este tot mai mic, de ceea ce a trebuit redistribuit, e vorba de Fizică, Matematică, Litere, foarte puține locuri, de ordinul zecilor maximum, deci sunt câteva locuri sau puțin peste. Noutatea o reprezintă într-adevăr scăderea atractivității domeniului Informatică, deci aceasta este noutatea acestei admiteri, dar ea vine la pachet cu o reconfigurare a structurii opțiunilor candidaților, ceea ce până la urmă confirmă dinamismul inclusiv al pieței muncii, pentru că în funcție de realitățile cu care ne consultăm, în funcție de orientarea profesională, concilierea, care sunt realizate în învățământul preuniversitar, și opțiunile absolvenților de studii liceale se schimbă.”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași desfășoară și va continua să implementeze campanii și programe dedicate atragerii tinerilor către informatică, adaptate noilor cerințe ale elevilor de liceu, a mai spus rectorul Liviu George Maha: ”Poate e bine ca pe parcursul anului următor, sau nu că poate, e sigur, va trebui să derulăm, poate, o campanie de informare mai consistentă pe ceea ce face Inteligența Artificială asupra pieței muncii în general și a domeniului informatici și a tehnologiilor informaționale pentru a reduce scepticismul candidaților în ceea ce privește acest domeniu de specializare și ulterior domeniul de desfășurare al activității profesionale.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)