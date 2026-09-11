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Apa potabilă, sistată în mai multe localități din Botoșani

Apa potabilă, sistată în mai multe localități din Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 12:25

Echipele Nova Apaserv Botoșani intervin astăzi, 11 septembrie, pentru remedierea unei avarii produse accidental de constructorul VALEX SERV, în timpul unor lucrări.

A fost avariată o conductă de distribuție a apei, cu diametrul de 250 de milimetri, în zona sensului giratoriu de la Complexul Lebăda, pe Șoseaua Iașului din municipiul Botoșani.

Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este întreruptă în Complexul Rezidențial Alfa Land, dar și în localitățile Zăicești, Cristești, Buzeni, Bălușeni, Coșula, Draxini, Copălău, Cerbu, Cotu și Frumușica, precum și în orașul Flămânzi.

Nova Apaserv estimează că furnizarea apei va fi reluată în jurul orei 20:00, în funcție de evoluția lucrărilor și de timpul necesar pentru reechilibrarea sistemului de distribuție.

Operatorul își cere scuze pentru disconfortul creat și transmite că echipele de intervenție lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a avariei.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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