12 septembrie – Ziua Mondială a Primului Ajutor. Crucea Roșie Română – Filiala Iași îi invită pe ieșeni să învețe o manevră care poate salva o viață în 150 de secunde

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2026, 12:46





Cu prilejul Zilei Mondiale a Primului Ajutor, Crucea Roșie Română – Filiala Iași organizează sâmbătă, 12 septembrie, între orele 10:30 și aproximativ 13:00, în Parcul Copou, în zona Teiului lui Eminescu, activitatea „Poți salva o viață în 150 de secunde”.

Evenimentul este deschis publicului și face parte din seria acțiunilor dedicate aniversării a 150 de ani de activitate umanitară a Crucii Roșii Române.

Voluntarii de prim-ajutor ai filialei vor susține demonstrații scurte ale manevrei Heimlich, utilizată pentru dezobstrucția căilor respiratorii.

Participanții vor afla în ce situații se aplică această manevră și vor putea exersa pașii esențiali sub îndrumarea voluntarilor instruiți.

Demonstrațiile vor fi reluate la intervale scurte, în sesiuni de aproximativ 3-5 minute, pentru persoane sau grupuri mici. Mesajul activității este simplu: „Aveți 150 de secunde?

Vă învățăm un gest care poate salva o viață.”

Prin această acțiune, Crucea Roșie Română – Filiala Iași urmărește să crească nivelul de informare al comunității și să încurajeze intervenția rapidă în situații de urgență.

Cunoașterea unor manevre de bază și aplicarea lor corectă pot face diferența până la sosirea echipajelor specializate.

Sâmbătă, 12 septembrie, reprezentanții presei și membrii comunității sunt invitați în Parcul Copou, în zona Teiului lui Eminescu, începând cu ora 10:30, pentru a participa la demonstrații și pentru a învăța manevra prezentată.

Activitatea de la Iași se înscrie într-o inițiativă desfășurată la nivel național, în spații publice, prin care voluntarii Crucii Roșii Române oferă demonstrații practice și ușor de reținut. Acțiunea evidențiază rolul organizației în educația și instruirea populației în acordarea primului ajutor.

Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.

Despre Crucea Roșie Română

Crucea Roșie Română este o organizație umanitară auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. Societatea Națională de Cruce Roșie din România a luat ființă în 1876 și, prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața și promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

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Budu Robert – Gabriel

Crucea Roșie Română – Filiala Iași

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