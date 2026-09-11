Raed Arafat, inculpat pentru contrabandă în dosarul privind achiziţionarea unui elicopter

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a fost chemat vineri la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti, în dosarul în care este urmărit penal pentru contrabandă, legat de achiziţionarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plăţii TVA.

La intrarea în sediul Parchetului, Arafat a precizat că are calitatea de inculpat în acest dosar.

‘Am fost înştiinţat că acum am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă, pun asta în ghilimele, cu elicopterul. În primul rând, eu, ca persoană, am dreptul să mă apăr şi am două limite la apărarea mea. Să fie în limita legii şi în limita decenţei şi acest lucru o să îl fac încontinuu, respectând acest două limite’, a spus Arafat.

După ce a stat de vorbă cu procurorii, Arafat s-a arătat, în faţa jurnaliştilor, deranjat de faptul că în presă a apărut informaţia privind chemarea sa la Parchet cu puţin înainte de întâlnirea de joi cu Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză.

‘Am zis că o să fiu cât mai decent posibil. Aici există un abuz şi, clar, vrând – nevrând mă gândesc că, dacă nu sunt unica ţintă, nu ştiu, sunt una din ţintele principale. Numele este afectat, reputaţia este afectată, lumea se întreabă: ce face Arafat? Şi nu vorbim de România, vorbim de locurile unde am activităţi importante în numele României. Că vorbim de Europa, de NATO, de Comisia Europeană, de peste tot unde am interacţiuni şi particip la şedinţe şi discuţii. Ieri, de pildă, am avut o vizită extrem de importantă pentru noi, a comisarului pe situaţii de urgenţă. Dar numai faptul că a ieşit ştirea că eu sunt chemat pentru a fi inculpat astăzi, la o oră înainte de conferinţa de presă, arăta foarte clar că cel care a dat ştirea dorea să facă un anumit lucru, adică să pună lumea să pună întrebări în faţa comisarului. Din fericire, nimeni nu a pus întrebări’, a declarat Arafat.

Răspunzând jurnaliştilor, Arafat a precizat că nu îşi va da demisia din funcţia de şef al DSU, pentru că are ‘multă treabă de făcut’.

‘Nu. Cred că asta se doreşte. Eu sunt numit de către un prim-ministru. Există şi un ministru. Dacă dânşii simt, la orice moment, că ce se întâmplă afectează activitatea ministerului, pune ministerul lumină proastă, afectează activitatea situaţiilor de urgenţă, dânşii au tot dreptul să vină şi să spună: doctorul Arafat trebuie să plece (…): În acest caz nu am să fac acest lucru (demisia de onoare, n.r.), pentru că această demisie ar însemna exact ce consider că a pornit împotriva mea. Aşa că nu îmi depun demisia. Am multă treabă de făcut şi, credeţi-mă, ambele dosare au un impact major nu numai pe mine, au un impact major pe persoanele implicate, pe persoanele din jurul lor’, a spus Arafat.

În total, 17 persoane sunt anchetate în acest dosar pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în forma coautoratului, complicităţii şi instigării.

Potrivit anchetatorilor, pe 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, aflat în misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbuşit în zona localităţii Haragîş. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei şi la moartea celor patru persoane aflate la bord.

În procesul de soluţionare a dosarului de daună privind ‘Asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor’, asiguratorul putea fie să achite I.G.Av. suma de 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configuraţie asemănătoare. Părţile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configuraţie rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce priveşte echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey – teritoriu aparţinând Marii Britanii, dar aflat în afara spaţiului TVA al Uniunii Europene – şi l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităţilor vamale şi achitarea sau garantarea taxelor aferente.

Ancheta a stabilit că aeronava a fost introdusă în ţară şi utilizată fără îndeplinirea acestor formalităţi, ceea ce a generat un prejudiciu la bugetul de stat, reprezentând TVA datorat în vamă, în valoare de 4.435.269 lei.

‘Prin urmare, s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asigurătorului să stingă obligaţia de despăgubire izvorâtă din poliţa de asigurare, prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02.06.2016 cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalităţile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă şi pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA, în cuantum de 4.435.269 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat şi, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asigurătorului’, mai arată Parchetul.

(AGERPRES/FOTO – captură video, imagine ilustrativă)