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(AUDIO) Nou spațiu expozițional dedicat artiștilor ieșeni, inaugurat la Palatul Culturii

(AUDIO) Nou spațiu expozițional dedicat artiștilor ieșeni, inaugurat la Palatul Culturii
11 septembrie 2026, 15:39


Un nou spațiu expozițional dedicat artiștilor ieșeni a fost inaugurat astăzi, la Palatul Culturii din Iași!

„Rotonda Artiștilor Ieșeni” va găzdui atât lucrări ale artiștilor plastici contemporani, cât și opere ale unor creatori care nu mai sunt în viață.

Prima lucrare expusă este „Execuția lui Horea”, pictată în jurul anului 1900 de artistul ieșean Gheorghe Popovici.

Tabloul are dimensiuni impresionante, de trei metri înălțime și șase metri lățime, declară directorul instituției, Alexandru Chituță:

Lucrarea a fost expusă inițial la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar în 1920 a fost donată Universității „Babeș-Bolyai”.

Ulterior, a intrat în patrimoniul Muzeului de Artă din Cluj, iar în 1955 a fost transferată la Iași, pentru restaurare.

Tabloul a fost amplasat între Muzeele Palatului Culturii și sediul Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi”.

Organizatorul primei expoziții, Minola Iutiș, spune că lucrarea urma să fie prezentată la Paris în 1920, însă nu a mai ajuns acolo, din motive care nu au fost încă elucidate.

(Radio Iași/Constantin Mihai)

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