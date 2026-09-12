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Reluarea completă a alimentării cu apă în municipiul Bacău este estimată pentru astăzi

Reluarea completă a alimentării cu apă în municipiul Bacău este estimată pentru astăzi

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2026, 09:23

UPDATE ora 9:30 – Alimentarea cu apă în municipiul Bacău ar putea fi reluată spre sfârșitul acestei zile, după trei zile de întrerupere.

Anunțul a fost făcut de primarul Cristian Stanciu Viziteu, în urma informațiilor primite de la operatorul local de apă.

Operațiunea de reumplere a conductei de la Valea Uzului , pe o lungime de peste 62 de kilometri, s-a încheiat iar apa este estimată să ajungă în rezervoarele de la Bărăți în următoarele două ore.

Potrivit municipalității, apa va fi eliberată către oraș spre finalul zilei, în funcție de ritmul de acumulare din rezervoare și de parametrii tehnici.

Între timp, edilul a anunțat că a convocat conducerea Companiei Regionale de Apă Bacău pentru o ședință de urgență în cursul zilei de luni.

Primarul Cristian Stanciu Viziteu vrea să știe de ce s-a ajuns la o întrerupere de trei zile, de ce nu s-au respectat termenele inițiale și ce măsuri se vor lua pentru ca o astfel de criză să nu se mai repete. 

Radio Iași

Reluarea completă a alimentării cu apă în municipiul Bacău este estimată pentru astăzi, după cum anunță ultimele actualizări transmise de Compania Regională.

Reparațiile la conducta de aducțiune de la Dărmănești au fost în cele din urmă finalizate.

În acest moment, sistemul se află în proces de umplere, încărcare și intrare în presiune, operațiune care se desfășoară treptat pentru a evita noi spargeri pe rețea.

Până la normalizarea completă a presiunii la robinete în toate cartierele, în special la etajele superioare, apa continuă să fie furnizată restricționat sau cu program, în măsura stocurilor acumulate în rezervoare.

(Radio Iaşi/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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