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Botoşani: Afacere închisă şi administrator amendat cu 10.000 de lei pentru că a vândut ţigări minorilor

11 septembrie 2026, 16:41

Activitatea unei firme din Botoşani a fost suspendată de poliţişti, după ce administratorul societăţii ar fi încălcat legea care interzice vânzarea ţigărilor către minori, au transmis, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Potrivit acestora, pe lângă suspendarea activităţii pentru o lună, poliţiştii au aplicat administratorului şi o amendă de 10.000 de lei.

‘Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani au identificat o femeie, în calitate de administrator a unei societăţi comerciale, din municipiul Botoşani, care ar fi comercializat produse din tutun unor minori. Astfel, având în vedere cele constatate, poliţiştii i-au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii 349/2002
privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Ca măsură complementară, poliţiştii au suspendat activitatea comercială pentru o perioadă de 30 de zile’, au precizat oficialii IPJ Botoşani.

Măsurile au fost dispuse cu prilejul unei razii pe care poliţiştii, cu sprijinul jandarmilor, au derulat-o joi în municipiul Botoşani. În cadrul acţiunii desfăşurate, au fost legitimate 150 de persoane şi verificate 45 de autoturisme, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 39 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 20.000 de lei.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

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