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METEO: Instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în mai multe județe

METEO: Instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în mai multe județe

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2026, 10:08

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 12-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 22
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă, intensificări ale vântului;
Zone afectate: conform textului

      Vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est și local în centru și sud. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de peste 30 l/mp.
      Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum și la munte în general cu viteze de 40…60 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 20:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Mehedinți și Dolj

      Pe parcursul zilei de sâmbătă vântul va prezenta intensificări în județele Mehedinți și Dolj cu viteze de 50…65 km/h.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 12-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 12 septembrie, ora 14 – 13 septembrie, ora 05;
Zonele afectate : județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova;
Fenomene : instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 14 – 13 septembrie, ora 05
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova

      În județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și local de peste 30…40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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