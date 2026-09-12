METEO: Instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în mai multe județe

Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 22

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă, intensificări ale vântului;

Zone afectate: conform textului

Vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est și local în centru și sud. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de peste 30 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum și la munte în general cu viteze de 40…60 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Mehedinți și Dolj

Pe parcursul zilei de sâmbătă vântul va prezenta intensificări în județele Mehedinți și Dolj cu viteze de 50…65 km/h.