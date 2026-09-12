METEO: Instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în mai multe județe

|Intervalul : 12 septembrie, ora 14 – 13 septembrie, ora 05;
Zonele afectate : județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova;
Fenomene : instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ;
Mesaj :
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 14 – 13 septembrie, ora 05
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova
În județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și local de peste 30…40 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.