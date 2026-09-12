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Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”! Inițiativă marca Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”! Inițiativă marca Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2026, 09:28

Rechizite pentru 500 de copii din Iași, Vaslui și Bacău la început de an școlar! Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”! inițiativă marca Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială Adelina.

Adelina Tîrnovanu, coordonator Comunicare & PR Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială și Laura Ajder – Marketing Specialist companie parteneră în campanie / platformă educațională.

Campania se află la cea de-a 5-a ediție și ajunge la 500 de copii.
Sunt copii de la grădiniță până la clasa a IV-a, cu vârste între 3 și 11 ani.

Anul trecut campania a ajuns la 440 de copii de la grădiniță până la clasa a VIII-a, din șapte sate (respectiv trei comune).

Mesajul echipei:

Vom ajunge la un total de 500 de copii din nouă sate (respectiv șase comune), de la grădiniță până la clasa a IV-a, urmând:

satul Roșu, comuna Răducăneni – 18 copii (prima deplasare, a avut loc miercuri, 9 septembrie)

satul Aroneanu, comuna Aroneanu, la Centrul de zi pentru copiii din comuna Aroneanu – 16 copii – deplasare joi, 10 septembrie

satul Trestiana, comuna Răducăneni – 17 copii

satul Răducăneni, comuna Răducăneni – 110 de copii

satele Hărmăneștii Noi și Hărmăneștii Vechi din comuna Hărmănești – 152 de copii – 80 dintre aceștia vor veni marți, pe 15 septembrie, la o acțiune la una dintre marile corporații din Iași

satul Gropnița, comuna Gropnița – 168 de copii

satul Ferești din județul Vaslui – familie cu 5 copii

Târgu Ocna, Bacău – familie cu 3 copii

Avem alături 7 companii & organizații care s-au ocupat ca cei mici să primească rechizitele și ghiozdanele necesare.

Fiecare rucsat este personalizat în funcție de cerințele pentru fiecare copil – clasa din care este, materialele necesare etc.

Campania este posibilă cu sprijinul partenerilor pe care Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială i-a adus aproape.

Ghiozdanele cu fapte bune sunt împărțite începând de miercuri (9 septembrie), primul sat în care am fost fiind Roșu.

Deplasările vor dura aproximativ două săptămâni, pentru ca toți copiii selectați să primească ghiozdanele mult dorite.

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