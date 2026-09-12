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(AUDIO) „Junimea peste Hotare”: Cărți și evenimente culturale pentru românii din diaspora

(AUDIO) „Junimea peste Hotare”: Cărți și evenimente culturale pentru românii din diaspora

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2026, 10:57

Scriitorii și editorii ieșeni desfășoară un proiect amplu de promovare a culturii și identității românești în diaspora. Acțiunea este coordonată de Asociația „Cercul Junimii”.

Într-o primă etapă, programul se adresează românilor stabiliți în Spania și Italia, după cum declară președintele asociației, Simona Modreanu.

În Spania, Institutul Cultural Român din Madrid va găzdui o dezbatere de suflet și o conferință care marchează 145 de ani de relații diplomatice între cele două țări. De asemenea, Parohia Ortodoxă din capitala spaniolă va primi o importantă donație de carte: ”Proiectul se numește ”Junimea peste Hotare”, este vorba de cultură, de identitate românească și de dialogul cu diaspora. Într-un prim moment, deci această primă parte, acest prim proiect, se adresează cu deosebire comunităților românești din Spania și din Italia, unde vom merge în lunile care urmează și unde vom avea acțiuni împreună cu asociații ale comunităților culturale și spirituale locale, dar și cu instituțiile românești din țările respective. Peste o săptămână, de exemplu, plecăm în Spania, unde vom avea o caravană a Junimi, pentru că vom face și o donație de 500 de volume către Biblioteca Românească de la Parohia Ortodoxă Parla Madrid și o întâlnire cu scritori și o dezbatere despre ce mai înseamnă identitatea românească la Institutul Cultural Român din Madrid și o conferință despre relațiile romano-spaniole, relațiile diplomatice care iată înplinesc 145 de ani în acest an.”

Acțiunile culturale vor continua în Italia. Universitatea din Udine va fi gazda unei conferințe dedicate rolului pe care comunitatea noastră îl are în viața socială și economică a Italiei. Totodată, cărți în limba română vor fi donate parohiilor ortodoxe din regiune, pentru a-i ajuta pe români să păstreze legătura cu limba maternă.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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