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Încep înscrierile pentru concursurile de directori de școli

Încep înscrierile pentru concursurile de directori de școli

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2026, 08:35

Luni, 14 septembrie, începe perioada de înscriere pentru concursurile de directori și directori adjuncți în unități de învățământ preuniversitar.

La nivel național sunt vacante 7.800 de astfel de poziții, iar principala condiție este vechimea de cinci ani în învățământ.

Depunerea dosarelor se poate face până pe 2 octombrie, iar prima probă de evaluare a competențelor este programată pe 13 octombrie.

Concursul se desfășoară în mai multe etape, care se vor derula până spre finalul lunii noiembrie, iar rezultatele se vor afișa pe 9 decembrie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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