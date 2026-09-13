În municipiul Bacău va fi reluată furnizarea apei potabile

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2026, 08:24

Furnizarea apei potabile în municipiul Bacău va fi reluată din această dimineaţă, de la ora 7:00, în mod continuu, însă cu presiune redusă la etajele superioare din zonele înalte – anunţă operatorul regional de apă.

Compania avertizează că la reluarea furnizării este posibil să apară turbiditatea apei, care poate avea temporar un aspect murdar.

Amintim că de miercuri seară locuitorii din Bacău primesc apă la robinet cu program, din cauza unei avarii produse pe conducta de aducţiune din zona Dărmăneşti.

Primarul Lucian Stanciu Viziteu a convocat mâine conducerea Companiei Regionale de Apă Bacău, pentru a discuta despre acest incident şi despre măsurile ce trebuie luate pentru a nu se mai repeta.

Radio Iași/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro