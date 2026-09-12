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Alertă de dronă la Botoșani !

Alertă de dronă la Botoșani !

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2026, 16:47


UPDATE 17:10

Potrivit Bucovina TV, drona s-ar fi prăbușit în zona localității Botoșanița Mare, din județul Suceava.

Potrivit autorităților de la Chișinău, drona ar fi pătruns, inițial, în spațiul aerian al Republicii Moldova. A fost închis temporar spațiul aerian în zonele Nord și Centru.

Știre inițială:

Locuitorii din Botoşani au primit astăzi după-amiază un mesaj RO-ALERT privind o posibilă incursiune de drone.

Populaţia este sfătuită să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească.

”Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone): Păstraţi-vă calmul; Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, este mesajul RO-ALERT transmis de IGSU.

Sursa:AGERPRES

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