13 sept., orele 18.03-20.00, soprana Elena Moșuc, invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Publicat de dvlad, 12 septembrie 2026, 19:49

Soprana Elena Moșuc, invitată în rolul Leonora din opera Trubadurul de Giuseppe Verdi, este și invitata noastră în emisiunea Univers Muzical din 13 septembrie.

Este spectacolul cu care Opera Națională Română din Iași a lansat cea de a 70-a stagiune. Îi felicităm pe toți artiștii operei și tot personalul tehnic și administrativ pentru activitatea lor și le dorim să perpetueze gloria acestei instituții emblematice pentru Iași și pentru lumea muzicală românească.

Convorbirea cu Elena Moșuc este felul nostru de a o sărbători la 35 de ani de carieră, pornită de la Iași și continuată cu un formidabil start în cariera internaţională, după câștigarea în 1990 a marelui concurs al televiziunii germane ARD, urmat de premiul de la Monte Carlo, în 1991. Au urmat în timp și alte distincții ca Oscar della Musica, Bellini d’Oro, Zenatello di Verona, sau Premiile Verdi de la Modena și Verona. Elena a fost atașată timp de aproximativ două decenii de Opera din Zürich, acolo unde a realizat un număr impresionant de roluri – mai ales de belcanto. Din 2001, ea a devenit cunoscută în Italia, mai ales la Arenele din Verona dar și pe alte scene, cum e Scala din Milano. Invitațiile pe marile scene s-au înmulțit cu anii, ea a cântat la Covent Garden din Londra, pe toate scenele operelor pariziene, la Viena, Roma, Torino, Veneția, Palermo, München, Berlin, Hamburg, în Japonia și China. Calitățile vocale naturale, tehncia solidă și dorința permanentă de a învăța și a se perfecționa au dat roadele binemeritate: în fiecare stagiune, Elena a avut cel puțin o premieră sau două, astfel încât repertoriul ei este unul extrem de vast pentru un artist de operă, mai ales că în timp, evoluția vocii i-a permis abordeze și roluri de coloratură dramatică, cel mai recent fiind Abigaille din opera Nabucco de Verdi, debutat în trei teatre de operă din Sicilia.

În emisiune veți descoperi multe alte detalii, mai ales cele mai recente apariții scenice și premiere, din perioada 2023- 2026.

Ne puteți asculta în fiecare sâmbătă și duminică, între orele 18:03 – 20:00, pe toate frecvențeel Radio Iași și online.

Vă așteptăm de fiecare dată cu bucuria de a vă aduce puțin mai aproape de marea muzică și evenimentele ei.

Daniela Vlad

Octombrie la Operă: 9 spectacole, o lume întreagă de emoții. ✨

🍂În stagiunea aniversară Opera 70, luna octombrie deschide scena către o diversitate de forme, epoci și expresii artistice. Nouă titluri, fiecare cu propriul univers, alcătuiesc un program în care muzica, opera și dansul se întâlnesc sub aceeași cupola.

📜De la sonoritățile vechi ale „Le Llibre Vermell de Montserrat”, aduse la Iași de legendarul Jordi Savall, la tulburătoarea „Stabat Mater” de Rossini; de la eleganța muzicii de cameră din „Clasic la puterea a treia” oferită de Ansamblul Violoncellissimo și rafinamentul unui „Concert la Palat”, la magia baletului pentru copii „Zâna păpușilor”.

🍁Octombrie continuă cu spectaculoasa lume barocă din „Les Indes galantes”, pasiunea și forța dramatică a capodoperei pucciniene „Turandot”, emoția unei seri speciale la Gala SACRUM și se încheie cu vivacitate exuberanța dansului din baletul „Don Quijote” de Ludwig Minkus.

🎭Nouă seri și nouă feluri de a trăi arta. De la sacru la spectaculos, de la intimitatea unui concert la forța marilor partituri, de la universul copilăriei la marile povești ale scenei.

🎟️ Cu excepția celor două evenimente organizate în cadrul SACRUM Iași Art Festival, biletele pentru spectacolele lunii octombrie vor fi disponibile începând de vineri, 11 septembrie, ora 12:00, la Agenție și pe site-ul Operei.

💫Opera 70 continuă. Iar în octombrie, fiecare ridicare de cortină spune o altă poveste. Vezi mai puţin