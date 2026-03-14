14 martie, 18.03-20.00 After Classix 1 la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Publicat de dvlad, 14 martie 2026, 17:50



Vă chem cu drag la audiție astăzi, 14 martie de la ora 18.03. Avem prima sinteză Classix 2026 pregătită pentru voi. Avem o missă pentru orgă în care descoperim sonorități de operă, avem piese de Arvo Pärt, Giuseppe Sarti, Mozart, Dvořak, Enescu, Lil Lacy și Herman Koppel (surpriză!… avem și muzica graurilor pe undeva și vânturile daneze întruchipate de sunetul fierăstrăului!…), avem muzică tiroleză cu avangardă și klezmer la un loc și totul nu vine decât din primele 4 concerte din festival. Nu știu cum mi-anm închipuit că voi reuși să îndes 9 concerte într-o singură emisiune, sigur că e posibil, dar încă nu suntem chiar așa nebuni încât să n-avem răbdare să gustăm muzica în desfășurarea ei. Și la urma urmei, nici nu sunt decât fragmente…

Și ce avem mai ales, este povestea. La povestit ne ajută și Patricia Brohanschi, directorul Festivalului Classix, violonista Maria Florea din Ansamblul Bayona (Spania) și directorul artistic al Classix, Dragoș Andrei Cantea. E destul ca să vă fac să ascultați? Intrați pe radioiasi.ro/asculta-live și vedeți voi cum faceți, tot ce ne dorim este să vă atragem cu ideile minunate ale festivalului despre legătura dintre artă și intelect sau inspirația venită din aceste muzici dăruite cu generozitate și iubire Iașului, iar acum și tuturor celor care ne ascultă. Artiștii sunt Raimondo Mazzon – organist, Classix Collextive în varianta mini – violoniștii Tudor Bogdan Bolnavu, Bogdan Onofrei, Ada Prisacariu și Virgil Florin Prisacariu, Ansamblul Bayona din Spania, Ansamblul Esbjerg din Danemarca și Duo Minerva – Johanna Gossner clarinet și Damian Keller acordeon, din Austria.