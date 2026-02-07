8 feb., orele 18.03-20.00: despre Classix Festival 2026, cu Dragoș Andrei Cantea, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Ascultă Radio România Iași Live
Festivalul Classix 2026 are loc între 1 și 8 martie. Noul concept, numitorul comun al ediției, este Art & Mind și se referă la relația dintre creierul uman și creativitate. Invitat este Dragoș Andrei Cantea, pianist, antrepenor și diplomat cultural, fondatorul DAC Music Performance din Oslo încă din 2017, iar din 2020, co-fondator și director artistic al Festivalului Classix de la Iași. Ne puteți asculta pe toate frecvențele Radio Iași și online pe radioiasi.ro/asculta-live, exclusiv între orele 18.03 și 20.00, postul de Radio Iași nu are arhivă online

Ediția 2026 Classix Festival are loc între 1 și 8 martie. Pentru detalii consultați site-ul

https://classixfestival.ro/classix-festival-2026-art-mind/

Sau paginile de facebook ale Festivalului

https://www.facebook.com/events/1269959974015432

𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞: Asociația Industrii Creative, Showberry
𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡: BRD Groupe Société Générale
𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙞: Forumul Cultural Austriac, Centrul Cultural German, Institutul Italian de Cultură din București, Institutul Francez din România la Iași, Institutul Polonez
𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Episcopia Romano-Catolică Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” – Palatul Culturii Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Opera Națională Română Iași
𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞𝙘: DAC Music Performance

Programul concertelor Classix Festival 2026:
🎼 1 martie | 19:30 | Genesis | Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” Iași
🎼 2 martie | 19:00 | Voces del Amor | Casa de Cultură a Studenților Iași – Sala Gaudeamus
🎼 3 martie | 19:00 | Rhapsody in Motion | Casa de Cultură a Studenților Iași – Sala Gaudeamus
🎼 4 martie | 19:00 | Love Frequencies | Palatul Culturii Iași – Holul de Onoare
🎼 5 martie | 19:00 | In Between | Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași – Aula
🎼 6 martie | 19:00 | A Matter of Time | MINA Museum Iași
🎼 7 martie | 11:30 | Vulpița cea isteață | Sala Unirii Iași
🎼 7 martie | 19:00 | The Sound of Strings | Sala Unirii Iași
🎼 8 martie | 19:00 | La Bellezza | Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – Sala Mare

Aventura artistică

Genesis, concertul de debut al festivalului, va avea loc pe 1 martie, de la 19:30, la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași. Concertul va deschide simbolic o ediție dedicată relației dintre artă și gândire. Programul va fi construit în dialog cu spațiul liturgic, având ca punct de referință muzica lui Giuseppe Sarti, compozitor prezent la Iași la finalul secolului al XVIII-lea, în contextul inaugurării primei orgi catolice a orașului.

Pe 2 martieVoces del Amor va avea loc în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților din Iași. Întâlnirea dintre Ensemble Bayona din Spania și vocea cantaorei Mariola Membrives va aduce în prim-plan dialogul dintre muzica de cameră și expresia flamenco. Programul, care include lucrări de Antonín DvořákFrancisco Coll și Manuel de Falla, va explora iubirea ca experiență interioară și transformare emoțională, în care vocea devine element central de expresie și trăire.

Concertul Rhapsody in Motion, programat pe 3 martie, în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților din Iași, va fi susținut de Esbjerg Ensemble (Danemarca). Programul va reuni lucrări de George EnescuCarl NielsenDmitri ȘostakoviciHerman David Koppel și Lil Lacy, într-un traseu muzical construit pe contrast, energie și expresie contemporană.

Pe 4 martieLove Frequencies va avea loc în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași. Concertul va fi susținut de Duo Minerva din Austria – Johanna Gossner la clarinet și Damian Keller la acordeon – și va explora diferite ipostaze ale expresiei afective în muzică, printr-un program ce traversează repertoriul european, de la Kurt Weill și Erik Satie la Ludwig van BeethovenGustav Mahler și Marguerite Monnot.

Concertul In Between va avea loc pe 5 martie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Susținut de Esbjerg Ensemble (Danemarca), programul va explora contrastele dintre structură și fragilitate, prin lucrări de Robert SchumannIgor StravinskiCarl Nielsen și Per Nørgård.

Pentru prima dată în istoria festivalului, Classix va ajunge la MINA Museum Iași prin concertul A Matter of Time, programat pe 6 martie. Evenimentul va fi susținut de Dragoș Cantea (România / Norvegia) la pian, Sarah Nemtanu (Franța) la vioară și Anita Graef (Statele Unite ale Americii) la violoncel. Programul va traversa repertoriul preclasic și romantic, culminând cu Trio-ul de Maurice Ravel, într-un cadru imersiv care va accentua relația dintre timp, sunet și percepție.

Ziua de 7 martie va debuta cu Vulpița cea isteață, operă în concert adaptată pentru copii după Leoš Janáček, prezentată într-o versiune scurtă, tradusă și interpretată în limba română. Spectacolul va avea loc în Sala Unirii din Iași și va fi susținut de Classix Collective (România), sub bagheta dirijorului Kristoffer Wøien (Norvegia), alături de soliști invitați.

Seara de 7 martie va continua cu The Sound of Strings, concert susținut de ansamblul VOŁOSI din Polonia, în Sala Unirii din Iași. Programul va pune accentul pe felul în care muzica stimulează atenția și reacția imediată, pornind din întâlnirea dintre sonoritățile tradiționale din spațiul carpatic și libertatea expresivă a muzicii contemporane. Prin improvizație și energie colectivă, VOŁOSI va transforma coardele într-o experiență care activează memoria, prezența și conexiunea dintre artiști și public.

Concertul de gală al ediției, La Bellezza, va avea loc pe 8 martie, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”din Iași. Programul va fi susținut de Enrico Dindo (Italia) la violoncel, Monica Cattarossi (Italia) la pian și Frank Dupree Trio (Germania) și va propune un parcurs muzical care pornește din repertoriul clasic și ajunge către jazz și improvizație, celebrând echilibrul dintre formă și libertate.

