14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Pe 24 februarie ajunge la Iași Turneul de poveste „Melodie, Dor, Magie” – care îi aduce în prim-plan pe mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu. Alături de înregistrările memorabile ale marii mezzosoprane românce, piese romantice alese pentru a ne reconecta cu divinul din noi, pentru a regăsi armonia, pacea și prezența prin intermediul marii muzici. Ne puteți asculta pe toate frecvențele Radio Iași și online pe radioiasi.ro/asculta-live

Publicat de dvlad, 14 februarie 2026, 16:43

Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, turneu naţional în cinci orașe din România Între 17 și 24 februarie 2026 Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu reiau, în februarie, proiectul Melodie, Dor, Magie – seria de recitaluri care aduc în prim-plan, așa cum spune mezzosoprana, ”o muzică frumoasă, care încălzește sufletele”. În februarie 2026, cei doi artiști ajung în cinci orașe din țară (Sibiu – 17 februarie, Deva – 18 februarie, Bistrița – 20 februarie, București – 22 februarie, Iași – 24 februarie).

Programul cuprinde lieduri, arii de operă, piese de musical și nu numai, selectate astfel încât să funcționeze ca o poveste, în care lucrările, deși din stiluri și epoci diferite, curg firesc unele după celelalte:

„Nici la prima ediție și nici acum nu ne-am propus un concert „clasic” în sensul strict. Pentru noi, ordinea pieselor creează un fir, un spațiu de întâlnire cu oamenii. Este important să rămânem exigenți cu repertoriul, dar fără să ridicăm ziduri între scenă și sală. În 2026, avem un program nou, sperăm să fie descoperit cu aceeași curiozitate.” spune Ruxandra Donose. Pentru mezzosoprana română, turneul a însemnat inclusiv întâlnirea cu un public pe care nu-l mai întâlnise în România: „Pentru mine, în 2025 a fost prima dată când am făcut acest tip de turneu naţional. Am cântat în orașe unde nu mai fusesem și am întâlnit oameni pe care altfel nu aș fi avut cum să îi cunosc. Reacția lor la acest tip de program ne-a încurajat să continuăm”. Cu o experiență de peste 35 de ani pe scene internaționale, Ruxandra Donose este astăzi una dintre cele mai apreciate mezzosoprane la nivel mondial. A colaborat cu instituții precum Royal Opera House Covent Garden, Metropolitan Opera New York, Wiener Staatsoper, Opéra Bastille Paris, Staatsoper Berlin sau Bayerische Staatsoper München, celebrele festivaluri britanice de la Glyndebourne sau Grange, iar lista ar putea continua. Colaborează cu pianistul Sergiu Tuhuțiu de aproape 15 ani, iar în recitaluri, parteneriatul lor pune accent pe respirația comună dintre voce și pian și pe o chimie artistică, despre care pianistul spune că deseori este remarcată de public: ”Am primit de multe ori această remarcă din partea publicului cum că există între noi această chimie care trece dincolo de scenă, ajunge în sală, că există această vibrație comună muzicală, poate și una umană. Ne bucurăm că publicul simte asta pentru că înseamnă că ne-am atins scopul. Pentru mine, acest turneu este despre echilibru între repertoriul clasic și piese care au circulație largă, între rigoare și respectiv libertatea de a comunica direct cu publicul”. Melodie, Dor, Magie este un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.

Printre cei mai renumiți cântăreți ai generației sale, Ruxandra Donose a captivat critica și publicul în importante teatre de operă și săli de concerte din întreaga lume. Asociată în special cu repertoriul mozartian și cel liric francez, ea a făcut în ultimii ani o tranziție către repertoriul dramatic german, bucurându-se de succese răsunătoare în roluri memorabile, Kundry în Parsifal, alături de Sir Simon Rattle și Filarmonica din Berlin, Sieglinde în Die Walküre cu Orchestra Filarmonică din Londra și Vladimir Jurowski, Fricka într-un nou ciclu Inelul Nibelungului la Geneva, Elektra în Orest de Manfred Trojan la Opernhaus Zürich și Wiener Staatsoper și Judith în Castelul Prințului Barbă-Albastră cu Orchestra Simfonică din Bamberg și Adam Fischer.

Într-o ordine invers cronologică, amintim dintre evenimentele recente, debutul în rol și debutul la Opera din Bonn în Femeia fără umbră de Richard Strauss, Iocasta din opera Oedipe de George Enescu la Festivalul Enescu, (regia Stefano Poda), Recviemul de Verdi cu Filarmonica din Cluj, precum și o revenire la Opera din San Francisco în rolul Chelneriței din opera Innocence de Kaija Saariaho, aclamată pe scară largă, Brangäne în Tristan și Isolda la Festivalul de Primăvară din Tokyo, Simfonia nr. 2 de Mahler dirijată de Georg Fritzsch și prima sa interpretare în rolul Amneris din Aida la Opera Națională Română.

Drintre succesele artistei enumerăm debutul său la Teatro dell’Opera di Roma în rolul Calpurniei în premiera mondială a operei Julius Caesar de Giorgio Battistelli, sub bagheta lui Daniele Gatti și interpretarea rolului Laura în La Gioconda alături de Joseph Calleja la Grange Park Festival. Pe scena de concert, momente importante includ interpretarea lucrării Das Lied von der Erde (Mahler) cu Filarmonica din Dresda sub bagheta lui Vasily Petrenko, Wesendonck Lieder (Wagner) cu Orchestra Simfonică Națională RTÉ dirijată de Ilyich Rivas și Concepción din L’heure espagnole cu Filarmonica Israeliană dirijată de Karl-Heinz Steffens.

Alte angajamente recente includ Alcina și Orlando Furioso la Teatro Real din Madrid, Elektra în producția Orest de Marco Arturo Marelli la Wiener Staatsoper, debutul său ca Fricka în producția trilogiei Inelul Nibelungului de Dieter Dorn la Grand Théâtre de Genève, Sieglinde în Die Walküre cu Vladimir Jurowski și Orchestra Filarmonică din Londra și Castelul Prințului Barbă-Albastră cu Orchestra Simfonică din Bamberg dirijată de Adam Fischer. A interpretat rolul titular în Norma la Opéra de Rouen și a fost Adalgisa într-o nouă producție a aceleiași opere la Geneva. A interpretat rolul Jocasta în Œdipe de Enescu la Festivalul Enescu din București și la Royal Festival Hall cu Orchestra Filarmonică din Londra sub bagheta lui Vladimir Jurowski. Printre alte roluri se numără Eboli în Don Carlo la Grange Park, Eduige în Rodelinda la Teatrul Bolșoi din Moscova, Arsace în Semiramide la Lyon și Paris, Compozitorul în Ariadne auf Naxos și Donna Elvira în Don Giovanni la Royal Ballet & Opera și Deutsche Oper Berlin, rolul titular în Carmen în premiera britanică a producției lui Calixto Bieito la ENO și în Cincinnati, rolul titular în La Grande-Duchesse de Gérolstein la Geneva, Idamante în Idomeneo la Festivalul Ravinia cu James Conlon și Orchestra Simfonică din Chicago. Alte apariții: Octavian în Cavalerul Rozelor la Bayerische Staatsoper, Bolșoi și Opera din Cincinnati, Dorabella în Così fan Tutte pentru LA Opera și Spoleto, Tamiri într-o nouă producție a operei Il Farnace de Vivaldi la Paris, Strasbourg și Mulhouse și Marguerite în La Damnation de Faust la Seattle.

O prezență constantă pe scenele de concert din întreaga lume, Ruxandra Donose colaborează frecvent cu orchestre de top. Angajamentele sale concertistice recente includ: Concertul de Anul Nou alături de Orchestra Simfonică Westdeutscher Rundfunk, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, Simfonia a IX-a de Beethoven cu Philharmonia Orchestra și la Tanglewood Festival, Sieglinde în concerte semi-staged din ciclul Inelul Nibelungului de Wagner la Royal Festival Hall, La mort de Cléopâtre cu Philharmonia Orchestra și BBC Scottish Symphony Orchestra, Das Lied von der Erde la Festivalul Enescu, Requiem de Mozart cu BBC Scottish Symphony Orchestra, Requiem de Verdi cu Filarmonica Cehă și Fabio Luisi, Les nuits d’été într-un turneu european cu Liège Philharmonie; Stabat Mater de Rossini la Royal Festival Hall alături de Orchestra Filarmonică din Londra, sub bagheta lui Yannick Nézet-Séguin; L’heure espagnole cu Orchestra Simfonică din Londra și Josep Pons la Barbican și un recital Rosenblatt la Wigmore Hall.

Recunoscută ca o interpretă de referință a rolului Marguerite din La Damnation de Faust, acesta a ocupat un loc central în cariera sa concertistică, incluzând apariții alături de Symphonie-Orchester Berlin, Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Tokyo, Tonhalle Orchestra din Zürich, Orchestre National du Capitôle din Toulouse și Valencia, Orchestre de Paris, Cleveland Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, San Francisco Symphony, Orchestre Symphonique de Montréal și marcând debutul său la Festivalul Verbier.

Printre rolurile sale extrem de apreciate se numără Charlotte în Werther (Royal Ballet & Opera, Deutsche Oper Berlin), rolul titular în Cenușăreasa (Glyndebourne Festival, Liège, Deutsche Oper Berlin), Sesto în Julius Caesar (Royal Ballet & Opera, Glyndebourne, San Francisco Opera, Opera de Stat din Viena), Nicklausse în Povestirile lui Hoffmann (Royal Ballet & Opera, Metropolitan Opera, San Francisco Opera, Opéra de Paris), Compozitorul în Ariadne auf Naxos (Royal Ballet & Opera, Deutsche Oper Berlin, Philadelphia), Concepción în L’heure espagnole (Royal Ballet & Opera) și Octavian în Cavalerul Rozelor (Bayerische Staatsoper și Deutsche Oper Berlin). În 2008, a participat la premiera operei The Fly la Los Angeles Opera.

Cele mai recente înregistrări ale sale includ Arminio pentru Decca, Tamerlano pentru Naïve și opera redescoperită a lui Caldara, La concordia de’ pianeti, pentru Deutsche Grammophon, precum și primul său album solo, Romance. Discografia sa include, de asemenea, Ständchen de Schubert (Philips), Stabat Mater de Dvořák cu Giuseppe Sinopoli (Deutsche Grammophon), Das Lied von der Erde de Mahler cu Michael Halasz (Naxos), Missa în si minor de Bach cu Sergiu Celibidache, Simfonia a IX-a de Beethoven cu Béla Drahos (Naxos), Cherubino în Nunta lui Figaro cu Bertrand de Billy (Arte Nova), Cenușăreasa (DVD, Opus Arte), Œdipe (Naxos), Cântece de Nicolae Bretan (Nimbus) și Il Farnace de Vivaldi (EMI/Virgin).