22 februarie, orele 18.03-20.00 – Compozitorul Ciprian Andrei Ion, invitat al emisiunii Univers Muzical, cu Daniela Vlad

Vă invit într-un univers al muzicii, așa cum este ea transmisă prin sensibilitatea și creativitatea unui muzician al zilelor noastre în stare să ne facă să percepem lumea prin „propria atingere a muzicii”, cum se exprimă undeva. Ciprian Andrei Ion este compozitor, pianist, dirijor și profesor la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Ne puteți asculta pe toate frecvențele Radio Iași și online pe radioiasi.ro/asculta-live.

Ciprian Andrei Ion este prof univ dr, Decan al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice de la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, disciplinele pe care le predă sunt Contrapunct și Compoziție.

Este născut la Botoșani, într-o familie de muzicieni, a crescut cu siguranță impresionat de Filarmonica al cărei director era tatăl său, Ion Ilie. Nu a urmat vocația de violoniști a părinților, dar a devenit un muzician complex, pianist, dirijor și compozitor, sub îndrumarea marilor săi profesori de la UNAGE din Iași – Mircea Dan Răducanu la pian, Viorel Munteanu la compoziție, și la Dirijat orchestră , maeștrii Corneliu Calistru și Dumitru Goia.                            (n 4 dec 1977)

Ciprian Ion este un om generos, sensibil, extrem de echilibrat și meticulos și o voce componistică originală cu o fantezie creatoare care dovedește permanent profunda ancorare în tradiția muzicală clasică și romantică, creuzet în care toarnă un limbaj și tehnici de compoziție proprii. Este o voce componistică reprezentativă a generației sale.

De altfel, este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, care i-a acordat în 2019 Premiul pentru cea mai bună lucrare vocal-instrumentală –cele 6 Rondeluri ale Rozelor, pe versuri de Alexandru Macedonski.

Vom asculta fragmente din mai multe lucrări ale sale, cea mai recent interpretată – Cvartetul de coarde op. 3, cu Bogdan Dumitrașcu violina I, Vlad Hrubaru violina a II-a, Doru Mihai Costăchescu violă, Sebastian Vîrtosu violoncel; piese corale interpretate de Corul Aletheia, dirijor Dorina Comănescu și The Ones Vocal Artists, dirijor Alexandru Semeniuc; Concertul pentru pian nr. 1 cu orchestra de Cameră a Universității Naționale de Arte George Enescu, solist Andrei Enoiu și Concertul pentru pian și orchestră nr. 2, cu Orchestra Filarmonicii Moldova, dirijor Radu Postăvaru, solistă Raluca Știrbăț. Interpretele celor Șase Rondeluri ale rozelor pe versuri de Alexandru Macedonski sunt soprana Oana Severin și pianista Ionela Butu.

