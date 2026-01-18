Ascultă Radio România Iași Live
18 ian., orele 18.03-20.00, la Univers Muzical: Din lumea jazz-ului românesc, Omagiu postum lui Mircea Tiberian, invitat Nicolas Simion

Mircea Tiberian a susținut ultimul său concert cu doar câteva ore înainte de a-și ridica sufletul la ceruri. Evenimentul a avut loc la Galați, alături de Nicolas Simion (saxofoane), Boris Petrov (Bulgaria, baterie) și Răzvan Cojanu (bas). Îi evocăm personalitatea și cariera împreună cu saxofonistul și prietenul de jumătate de secol, Nicolas Simion. Vă așteptăm pe toate frecvențele Radio Iași și online, pe radioiasi.ro/asculta-live

Publicat de dvlad, 18 ianuarie 2026, 17:52


Mircea Tiberian s-a născut la Cluj, a crescut la Sibiu, din 1975 s-a mutat la București. A absolvit Conservatorul în 1980. Este vremea primei intersecții cu Nicolas Simion, din lungul lor șir de aproximativ 50 de ani. Din 1984 până în 1986, este co-leaderul cvartetului Mircea Tiberian-Liviu Butoi, între ’86 și ’89 a f[cut parte din gru-ul lui Nicolas, Opus 4, în ’89 și ’90 a condus trio-ul Labirint și în ’91-’92, grupul Romanian All Stars. În perioada ’90-’93, a fost membru al Romanian Big Band, iar în 1998, co-fondator al Orchestrei Interzone.
Vă invit să ascultăm piese din cartea/CD Note despre muzică și note muzicale (2005, Ed. Charmides Bistrița), din albumul Lumini (2003, La Strada Music), din albumele în care apare alături de Nicolas Nicolas Simion Quartet – Oriental Gates – Live In Vienna, Porgy & Bess (2004, TUTU Records) și Nicolas Simion Quintet – Tribute To Jancy: Plays The Music Of Jancy Körössy (2015, 7 Dreams Records) și mai ales secvențe din ultimul concert al lui Mircea Tiberian de la Galați, susținut în 17 octombrie 2025 împreună cu Nicolas Simion, Boris Petrov și Răzvan Cojanu. Mircea Tiberian a cântat în Statele Unite, Franța, Germania, Austria, Polonia, Cehia, Bulgaria, Grecia, fosta URSS, Siria, alături de Larry Coryell, Tomasz Stanko, Herb Robertson, Ed Shuller, Adam Pieronczyk, Maurice de Martin, iar dintre cei mai marcanți muzicieni români, cu Anca Parghel, Johnny Răducanu, Aura Urziceanu, Dan Mândrilă, Nicolas Simion. Experiența sa nu s-a limitat doar la nivelul muzical, ci s-a extins și spre cel academic, a înființat în 1991 secția de jazz a Universității Naționale de Muzică din București, a fost doctor în muzică și coordonator al Departamentului de Jazz, în urmă cu 20 de ani devenea și profesor în cadrul Academiei ICon Arts Sibiu. A fost curator la ARCUB și director al mai multor festivaluri, dintre care International Jazz Fest sau Jazzy Spring și a lăsat peste 25 de albume discografice de autor. Activitatea sa publicistică s-a extins si in domeniul muzicologiei sau pedagogiei jazzului, a publicat șase carti, două manuale de tehnică jazzistică. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România i-a acordat șase premii pentru Compozitie și Muzicologie, a susținut conferințe si lucrări teoretice despre istoria și elementele jazz-ului.

Vă invităm de asemenea să accesați site-ul https://mirceatiberian.com/

Daniela Vlad

