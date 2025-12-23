27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical

Doamna Viorica Cortez a văzut lumina zilei la un 26 decembrie, la Iași. Educația și mediul familial au făcut propice intrarea ei timpurie în Corul Filarmonicii Moldova, acolo unde, la doar 17 ani, a debutat în Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven. Interviul în exclusivitate acordat de doamna Viorica Cortez este un mozaic sentimental emoționant, o poveste desfășurată deloc cronologic, dar care ne apropie și mai mult de universul marii artiste. Vă așteptăm pe toate frecvențele Radio Iași - 90,8/94,5/96,3 MHz și online pe radioiasi.ro/asculta-live Daniela Vlad

Publicat de dvlad, 23 decembrie 2025, 18:04



Cu o carieră de aproape 7 decenii și 90 de ani de viață, „franțuzoaica de la Iași” ne umple inimile de încântare cu prezența ei tonică, mintea sclipitoare și amintirile tulburătoare.