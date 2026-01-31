31 ian. 2026, orele 18.00-20.00 Trioul cu pian Chloé, invitată Ionela Butu, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Astăzi vă invităm să urmărim împreună trei artiși de top, care formează Trioul cu pian Chloé. Despre Maria Gîlicel - vioară, Jobine Siekman - violoncel și George Todică - pian s-a spus că sunt rari ca personalitate interpretativă, un trio inspirator, tineresc și viguros. Invitată în emisiune conf. univ. dr. Ionela Butu, organizatoarea proiectului Erasmus, prin care au fost făcute invitațiile. Prezentări de Ligia Fărcășel, dr. în muzică, muzicolog și cs III. Vă așteptăm cu drag pe toate frecvențele Radio Iași și pe radioiasi.ro/asculta-live

Publicat de dvlad, 31 ianuarie 2026, 17:48



Maria Gîlicel – vioară, Jobine Siekman – violoncel și George Todică – pian au fost invitații Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași la începutul lunii decembrie 2025, prin grija d-nei conf. univ. dr. Ionela Butu, care este invitată în emisiune și ne va povesti despre întregul proiect (vezi și afișele). Vom avea de asemenea secvențe din prezentarea recitalul Cameral din data de 7 decembrie 2025, realizată de dr. Ligia Fărcășel, muzicolog și cs III.

Trioul cu pian Chloe a fost înființat în 2017 de tineri muzicieni de la Royal College of Music din Londra, care s-au bucurat de susținerea unor trusturi importante – Kirckman Trust , Tunnel Trust și aveau deja premii în muzica de cameră, precum Premiul Henderson în 2021, acordat de Royal Philharmonic Society. Concertele lor au acoperit o arie europeană extinsă, atât acasă în Marea Britanie, cât și în Franța, Elveția, Italia și Olanda, în sălile Royal Albert Hall, Kings Place, Royal Academy of Arts & Champs Hill, Institutul Cultural Român din Londra, Festivalul Lichfield și Festivalul Hargrave. În 2023, Trioul a concertat la Wigmore Hall ca finalist al concursului Parkhouse Award.

Violonista Maria Gîlicel este absolventă a Royal College of Music din Londra, a făcut parte din Platforma Tinerilor Artiști Tillett Trust și a fost distinsă cu Premiul Emily Anderson pentru soliști al Societății Filarmonice Regale. Dintre muzicienii cu care a lucrat îi amintesc pe Patricia Kopatchinskaja, Maxim Vengerov și Gordan Nikolic. Maria colaborează cu Orchestra de Cameră a Europei, Orchestra Simfonică și cea de Cameră a Filarmonicii Olandeze, Orchestra Regală Concertgebouw și Orchestra de Cameră Concertgebouw ș.m.a. În prezent, face parte din Orchestra Filarmonicii din Oxford. Recunoscută pentru versatilitatea și pasiunea sa, a concertat în săli precum Concertgebouw Amsterdam, Berliner Philharmoniker, Carnegie Hall, Wigmore Hall, Barbican Center sau Kings Place.

Violoncelista olandeză Jobine Siekman, „Star în ascensiune” a revistei BBC Music Magazine, este consacrată ca muziciană de cameră și solistă excepțională. A fost câștigătoare a concursului Cellobiennale Amsterdam și a premiului Bach al RCM. Jobine este membră a mai multor ansambluri de succes, precum Cvartetul Alkyona, Ansamblul StringWood și Trio Chloé, cu care concertează în mod regulat în Marea Britanie și Olanda. În 2019, i s-a acordat o bursă la Royal College of Music din Londra, unde anterior a absolvit o licență și un master în interpretare. Printre momentele importante se numără spectacolele de la Carnegie Hall, Concertgebouw Amsterdam, Wigmore Hall, Cadogan Hall, Sala Elgar din Royal Albert Hall și Kings Place. Jobine a apărut în filmul „In Focus”, interpretând a șasea Suită pt cello de Bach și lucrări recente pentru cello piccolo„Amaryllis Fleming”-Amati. A apărut ca solistă cu orchestră în concertele de Schumann, Șostakovici, Haydn, C.P.E. Bach, Saint-Saëns și triplul de Beethoven. BBC 3 a difuzat interpretarea sa a celor 2 piese pentru violoncel și pian de Webern și a publicat muzica online, înregistrată la studiourile Abbey Road. Cu Trioul Delphine a lansat albumul de debut „Adrift”. În 2022, a lansat o serie de concerte la Groningen, interpretând ciclul complet de suite de Johann Sebastian Bach și de atunci a continuat cu succes seria. De asemenea, îi place să cânte la violoncel baroc cu trupa latino-americană Quimantu. Jobine cântă la un violoncel Lefèbvre din secolul al XVIII-lea, cu un arcuș Fétique pe care îl împrumută de la Fundația Națională a Instrumentelor.

Pentru noi, pianistul George Todică rămâne ieșeanul crescut aici, la Colegiul Băncilă și în familia plină de talent, cu frații săi mai mari deja elevi la muzică pe vremea când George a început să atingă clapele pianului. În 2018, George a debutat la Wigmore Hall, ca tânăr artist Tillett Trust. El are premii precum Royal Over-Seas League Keyboard 2022, Premiul al II-lea la Concursul de Pian George Enescu 2022, Premiile I la Concursul Norah Sande din Anglia, Concursul de Pian Stefano Marizza din Italia, Concursul de Pian Moray din Scoția, Eisteddfod Internațional Llangollen din Țara Galilor, Premiul al II-lea la Concursul Internațional de Pian Campus din Franța și Premiul al III-lea la Concursul Internațional de Pian Istanbul. George strălucește prin finețea interpretărilor oriunde ajunge, și a apărut deja la Filarmonica din Trento, Sala de Concerte Mozarteum, Dôme de Pontoise din Franța, Wigmore Hall, St. Martin-in-the-field, Glasgow Royal Concert Hall și multe alte săli din Marea Britanie. Pasionat muzician de cameră, cântă în mod regulat alături de soprana Charlotte Hoather, cu care a înregistrat 4 albume, și ca parte a Trioului cu Pian Chloe. George a debutat orchestral la vârsta de 14 ani, cu Filarmonica Moldova din Iași și a cântat ca solist cu Orchestra de Cameră a Uniunii Europene, Orchestra New Edinburgh, Orchestra Istanbul din Sion și multe alte orchestre din Marea Britanie sau Franța.

Despre acest trio, prof Ulrich Koella din Elveția, la Festivalul de Muzică din Ticino: „Un ansamblu remarcabil, nu numai pentru standardul său foarte ridicat de interpretare în ansamblu, ci și pentru că reunește trei instrumentiști de top și muzicieni la fel de sensibili, inteligenți și dedicați. Entuziasmul și dăruirea lor pentru muzică au ca rezultat interpretări profunde nu doar ale repertoriului mainstream, ci și ale unor lucrări cunoscute, care merită mai multă recunoaștere”.